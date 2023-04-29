王不見王? 陳建仁視察五泰輕軌 不見侯友宜

行政院長陳建仁今下午將赴新北市，巡視五股泰山輕軌規劃情形。這條輕軌是串連新北市長侯友宜重大建設塭仔圳重劃區的主要交通動線，這也是在陳建仁日前撂重話，要新北市府為連2起槍擊案負責後，首次到新北市巡視地方建設，但侯友宜今另有行程不會到場，王不見王，也增添藍綠角力的話題。

侯友宜日前赴新加坡考察期間，新北市連2日發生槍擊案，引發外界批評治安亮紅燈。當時陳建仁在受訪時表示，希望新北市府能負起責任，他也要求警政署全力支援。

此話一出，也引發藍營反擊，批評民進黨政府對於國內治安惡化問題，一直拿不出具體對策，只有甩鍋給縣市首長；侯友宜也說，中央應該查明為何黑槍氾濫，不能因個案抹煞基層警察同仁的辛苦。

就在藍綠為了治安問題再次槓上後，陳建仁在今天首次安排視察新北重大交通建設，要了解五股泰山輕軌規劃情形。由於這條五股泰山輕軌，是貫穿塭仔圳重劃區的重要交通動線，而塭仔圳重劃區又是侯友宜自豪要翻轉大台北的建設工程，今天侯友宜卻沒有出席，而是由副市長朱惕之到場，也增添話題。

依照新北市預告的行程，侯友宜今天下午1時30分起，將在市府大樓接連出席「2023新北市紀錄片奬優選名單發布會」，以及「新北市112年度模範母親表揚大會」，剛好與陳建仁14時在視察五股泰山輕軌行程，有時間上的衝突。