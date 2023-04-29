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陸委會批馬順應中共說詞 蕭旭岑：政府無能只會扯後腿

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九昨在希臘稱蔡英文總統的「互不隸屬說」違憲，遭到陸委會批評是失態且「順應中共的說詞」。（中央社）
前總統馬英九昨在希臘稱蔡英文總統的「互不隸屬說」違憲，遭到陸委會批評是失態且「順應中共的說詞」。（中央社）

前總統馬英九昨在希臘稱蔡英文總統的「互不隸屬說」違憲，遭到陸委會批評是失態且「順應中共的說詞」。馬英九基金會執行長蕭旭岑則反批，只有回歸「中華民國憲法」，堅持兩岸不是兩國，才能堅定守護台灣，蔡政府無能，只會扯台灣人後腿，出賣台灣人利益。

蕭旭岑指出，馬英九向國際發聲，表達多數台灣人希望兩岸回到過去有尊嚴，有和平的日子，陸委會與外交部卻變成瘋狗亂咬，外交部對馬前總統出訪擺爛，陸委會還惡意扭曲馬英九談話，很顯然極不願意國際聽到馬前總統的發聲，「見笑轉生氣」。

蕭旭岑並說，馬英九在兩岸領導人會晤時，提出一中各表的九二共識，也公開表明不會表述到「兩個中國、一中一台或台灣獨立」，全文都還掛在陸委會網站上，陸委會居然可以信口開河，捏造事實，這樣的陸委會，還有存在的必要嗎？

蕭旭岑也向陸委會主委邱太三喊話表示，既然透過新聞稿誤導國人，公開否定中華民國憲法的「一中就是中華民國」，走向蔡英文的「互不隸屬的兩國論」，既然是兩國關係，陸委會已無功能應該解散，邱太三也該即刻辭職，不要再尸位素餐，浪費納稅人的錢。

馬英九 陸委會 蕭旭岑

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