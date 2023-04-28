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中共無人機「繞台飛行」 江啟臣批：看不到具體因應反制

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中共無人機繞台，國民黨立委江啟臣指出，看不到具體的因應反制作為。本報資料照片
中共無人機繞台，國民黨立委江啟臣指出，看不到具體的因應反制作為。本報資料照片

國民黨立委江啟臣今在臉書表示中共昨派出38架次共機擾臺，有19架次跨越台海中線及延伸線，其中一架TB-001型無人機，逆時針方向「南進北出」，幾乎環繞臺灣一週；另一架BZK-005型無人機同樣從南方巴士海峽繞過我鵝鑾鼻，飛抵花東外海後再循原路折返。

江啟臣指出，面對中共大型無人機的侵擾，國防部僅能強調國軍都運用任務機艦和岸置飛彈系統，對中共機艦實施嚴密的監控與應處，然而若中共以無人機進行蜂群作戰，目前的機艦、飛彈，是否足以反制？

江啟臣質疑，現實上我方是否已落入「不對稱作戰」的困境？當國家安全迫在眉睫，卻看不到具體的因應反制作為。

江啟臣並表示，總統府副秘書長黃重諺日前說軍工股漲價，認為國防產業蓬勃發展，但高漲的股價對於眼下不對稱作戰困境有何助益？沒有國家安全，國防產業帶來的經濟利益根本就是空中樓閣，本末倒置令人憂心，且「國安高層對產業股價的關心若更勝於對國防應處」，實非人民之福。

江啟臣指出，美國商會組成的軍事工業訪問團下週將來訪，預計會拜會相關產業及行政部門，他樂見台、美互動合作，但也希望除商業採購，雙方可有更多實質技術研發、合作，比起高漲的股價，實質提升我國防產業核心能量、關鍵技術，尋求有效反制作為，才是人民的期待。

江啟臣 中共 飛彈

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