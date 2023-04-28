馬英九：不認為大陸準備以軍事手段影響台灣選舉

前總統馬英九到希臘參與德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)，今馬英九在論壇對談時表示，九二共識的存在，就是兩岸和平的護欄。且馬英九被問到華府在美中台關係應扮演何角色時也表示，他認為對於華盛頓方面最好的方式，是鼓勵台灣與中國大陸展開和平的協商，以避免台海發生戰爭。

馬英九今在德爾菲經濟論壇，由美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成主持提問並對談。

馬英九表示，九二共識是兩岸雙方求同存異的共同政治基礎，在他執政的八年，台灣與大陸簽署了23項協議，幾乎涵蓋各行各業。2015年11月7日他與習近平先生在新加坡會晤，雙方同意以和平方式解決爭端，並在未來再次會面。英國「經濟學人」雜誌的一篇社論說，這是大陸自1980年代以來對台灣做出的最大讓步。

馬英九並說，在2016年蔡英文接任總統時，兩岸政策幾乎都變了，變得更糟。根據「經濟學人」2021年5月的報導，台灣已經成為「地球上最危險的地方」。很明顯，台灣對九二共識的態度是兩岸和平的關鍵，而民進黨政府迄今一直拒絕接受九二共識，導致兩岸和平的前景變得非常不明確，甚至是徹底的糟糕。

馬英九指出，要避免台海發生戰爭，台灣應主動與北京就共同關心的問題對話，特別是就避免台海戰爭的方法與途徑進行對話。「這並不容易，但我們應該嘗試」，推動更多的對話、合作、訪問及接觸，大陸也應該停止派出軍機在台灣周邊空域活動。

對於現場有觀眾提問，大陸是否會以軍事手段影響台灣2024年選舉，馬英九說，「我認為此刻他們（指對岸）並沒有準備這樣做」，不僅是人道考量，更是因為任何軍事手段，會極大程度地傷害兩岸關係。目前兩岸關係是花了30年才建立起來的，這樣的決定將會帶給雙方極大的代價，「我不相信現在是大陸佔領台灣的時機，我們歡迎大家關心台灣，但不用過度擔心。」

馬英九說，兩岸關係需要和平的手段來維持穩定，不應該使用武力的手段，因為結果是非常難以承受的。最好的辦法是與大陸展開談判，談談如何找出一個避免戰爭的方法，「我們不應該去尋求戰爭，這對雙方來說都是不明智的選擇。」