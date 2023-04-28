希臘論壇馬英九：台灣非烏克蘭、也不希望成為香港第二

前總統馬英九到希臘參與德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)，今馬英九在論壇對談時表示，俄羅斯與烏克蘭不像台灣與中國大陸，因為中華民國憲法將國家劃分為台灣地區和大陸地區，而「九二共識」可讓兩岸各自表述對於「一個中國」的含義，九二共識也成為兩岸和平的護欄，但俄羅斯與烏克蘭之間則不存在此機制。

馬英九在回答觀眾提問時也表示，他不希望台灣成為第二個香港，任何人想要改變台灣現狀，手段都必須是和平與民主的，否則台灣人民將不會接受任何的改變。

馬英九今在德爾菲經濟論壇，由美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成主持提問並對談。

馬英九表示，九二共識是以「中華民國憲法」為基礎，憲法規定管理台灣地區人民和大陸地區人民的關係是以特別法定之，中華民國在台灣的憲法可以稱為「一中兩區（“One China two areas” Constitution）」憲法，而九二共識與中華民國的憲法密切相關。

馬英九也指出，蔡英文總統在過去三年中兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反了我國憲法第11條和「海峽兩岸人民關係法」第2條，蔡英文總統違背了在2016年宣誓就職時做出的遵守憲法的承諾，至今沒有對此糾正和道歉。

馬英九分析，兩岸要避免戰爭就要對話，例如他在2008年至2016年擔任總統期間，任內的所有部長都與中國大陸有對應溝通管道，能解決許多問題，但目前的執政黨民進黨，至今拒絕接受九二共識，如果不改變，「兩岸和平很難實現。」

馬英九也說，兩岸應推動更多的對話、合作與訪問，中國大陸也應該停止派出軍機臺灣周邊空域活動。被問到美國應對台海採取何做法，馬英九則表示，他認為對華盛頓方面最好的方式，是鼓勵台灣與中國大陸展開和平的協商，以避免台海發生戰爭。

談到藍綠政黨，馬英九則表示，兩黨主要區別，就是民進黨對強烈反對台獨的中國大陸採取對抗策略，而國民黨則對中國大陸採取接觸政策，民進黨2024年總統參選人賴清德長期聲稱是「務實的臺獨工作者」，但台灣獨立不是一個務實的政策，它沒有得到多數的臺灣人、美國的支持，而且遭到中國大陸的強烈反對。