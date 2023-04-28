海委會成立5週年 管碧玲肯定樸實埋頭苦幹

海洋委員會成立5週年，海委會主委管碧玲今天致詞表示，海委會肩負「三安四海」責任，守護海疆更需確保海洋永續發展，海委會個性就是樸實無華、埋頭苦幹，未來也會如此。

海洋委員會民國107年4月28日成立迄今滿5週年，今天召開記者會，管碧玲主持向民眾報告歷來施政成果，並特別感謝社會大眾對於海洋事務關心及支持，同時說明「三安、四海」內涵，期望在原有基礎下發展，推動海洋事務健全發展，努力做好機關海洋政策協調、規劃與整合角色。

管碧玲感性表示，這次海委會用記者會形式過生日，主要是為了彰顯對海洋的責任感和謙卑，所以用最真實簡報回顧5年來努力成果，而非以華麗活動包裝。這也是自己就任不到100天感受，海委會個性就是樸實無華、埋頭苦幹。過去如此，未來也是如此。

管碧玲表示，政府為綜理海洋事務橫向協調功能，加強海洋政策規劃及推動，行政院組織法第4條明定設立海洋委員會。自今年1月底接任海委會主委後，帶領1萬多人團隊，心中充滿挑戰。雖然過去長年關心海洋事務發展，但是真正要捲起袖子「蹽落去」，需要更加努力。

針對「三安四海」，管碧玲指出，「三安」的國安、治安、平安是海巡署勞苦功高職責，每天應處中國大陸灰色地帶戰略動作，做平戰轉換準備，守護海彊，這是國安；海巡署風裡來浪裡去，在海上查緝各種違法、犯罪，這是治安；不只護漁、救援、救災，也在守護人民平安。

至於「四海」則是海委會確保海洋永續發展業務範疇，包含海洋污染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育和海洋產業發展。所幸5年來努力下，建立有效政策架構，在缺乏完整法律工具和有限資源下，扮演海洋永續守護者角色。