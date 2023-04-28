陳建仁視察東環段Y36 蔣萬安盼中央協助萬大與信義東延

行政院今年3月29日核定捷運環狀線東環段計畫，行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安今赴會與台鐵、高鐵共構的Y36站視察。陳建仁說，Y36是最複雜的路段，指示相關單位要抓緊時程，務必在2年內如期動工；蔣萬安表示，未來包括信義東延、萬大一二期，因為疫情缺工缺料、物價上漲等不利因素，希望中央都能夠給予協助幫忙。

北市捷運局長鄭德發先進行工程簡介，東環段路線全長約13.25公里，全線採地下化興建，總經費1024.86億元，共設10座車站及1座機廠；其中有4座車站分別與民生汐止線、松山新店線、板南線及淡水信義線交會，未來可提供便捷轉乘服務。

鄭提到，東環段工程的施工困難度及風險相當高，須穿越基隆河、松山車站、雙鐵隧道及捷運路線，為實現三鐵共構並兼顧安全，將會採取輔助工法，克服營運中車站下方連續壁及基樁，工程規畫將採縮小施作範圍搭配多階段來因應，達到分散風險及有效掌握期程。

陳建仁致詞時表示，環狀線的搭建再次證明台灣的捷運系統具備國際級的水準，記得剛上任主持首次行政院會時，蔣萬安就在會中提出，希望行政院盡速核定東環段，讓他充滿壓力，但會提出代表台北市民有迫切的期待。

陳建仁說，雖然東環段核定得比較晚，但是核定出來的一定具體可行，Y36站與台鐵、高鐵、松山新店線共構，在原有體系上去搭建環狀線相當不易，希望交通部、台鐵、高鐵與北市府一起合作，在施工期間把對於交通維運的影響降到最小，讓整個計畫在2年內如期如質完成動工。

蔣萬安會前受訪時表示，上任後有關捷運興建都積極和中央溝通協調，也很感謝中央核定東環段，接下來會進行後續程序，朝向2年內動工的目標前進。而因疫情缺工缺料、物價上漲等不利因素，希望中央都能夠給予協助幫忙萬大線、信義東延段工程。