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陳建仁視察東環段Y36 蔣萬安盼中央協助萬大與信義東延

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
行政院院長陳建仁（前左）上午前往松山車站，聽取捷運環狀線東環段計畫簡報，台北市長蔣萬安（前右）也同往。記者曾吉松／攝影
行政院院長陳建仁（前左）上午前往松山車站，聽取捷運環狀線東環段計畫簡報，台北市長蔣萬安（前右）也同往。記者曾吉松／攝影

行政院今年3月29日核定捷運環狀線東環段計畫，行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安今赴會與台鐵、高鐵共構的Y36站視察。陳建仁說，Y36是最複雜的路段，指示相關單位要抓緊時程，務必在2年內如期動工；蔣萬安表示，未來包括信義東延、萬大一二期，因為疫情缺工缺料、物價上漲等不利因素，希望中央都能夠給予協助幫忙。

北市捷運局長鄭德發先進行工程簡介，東環段路線全長約13.25公里，全線採地下化興建，總經費1024.86億元，共設10座車站及1座機廠；其中有4座車站分別與民生汐止線、松山新店線、板南線及淡水信義線交會，未來可提供便捷轉乘服務。

鄭提到，東環段工程的施工困難度及風險相當高，須穿越基隆河、松山車站、雙鐵隧道及捷運路線，為實現三鐵共構並兼顧安全，將會採取輔助工法，克服營運中車站下方連續壁及基樁，工程規畫將採縮小施作範圍搭配多階段來因應，達到分散風險及有效掌握期程。

陳建仁致詞時表示，環狀線的搭建再次證明台灣的捷運系統具備國際級的水準，記得剛上任主持首次行政院會時，蔣萬安就在會中提出，希望行政院盡速核定東環段，讓他充滿壓力，但會提出代表台北市民有迫切的期待。

陳建仁說，雖然東環段核定得比較晚，但是核定出來的一定具體可行，Y36站與台鐵、高鐵、松山新店線共構，在原有體系上去搭建環狀線相當不易，希望交通部、台鐵、高鐵與北市府一起合作，在施工期間把對於交通維運的影響降到最小，讓整個計畫在2年內如期如質完成動工。

蔣萬安會前受訪時表示，上任後有關捷運興建都積極和中央溝通協調，也很感謝中央核定東環段，接下來會進行後續程序，朝向2年內動工的目標前進。而因疫情缺工缺料、物價上漲等不利因素，希望中央都能夠給予協助幫忙萬大線、信義東延段工程。

至於東環段雖可以解決內科問題，但若之後民生汐止線也開工，可能會造成交通黑暗期。蔣萬安回應，市府都有整體規畫，民生汐止線現在進度，北市也跟新北溝通好了，會做整體一致規畫，確保周邊交通民眾生活衝擊降到最低。

行政院長陳建仁（右）、台北市長蔣萬安（左）今到松山車站，聽取捷運環狀線東環段計畫簡報，並視察與台鐵、高鐵共構的Y36站。記者曾吉松／攝影
行政院長陳建仁（右）、台北市長蔣萬安（左）今到松山車站，聽取捷運環狀線東環段計畫簡報，並視察與台鐵、高鐵共構的Y36站。記者曾吉松／攝影
行政院院長陳建仁（左）上午前往松山車站視察捷運東環段路線中與台鐵、高鐵共構的Y36站，台北市長蔣萬安（右）趨前握手迎接。記者曾吉松／攝影
行政院院長陳建仁（左）上午前往松山車站視察捷運東環段路線中與台鐵、高鐵共構的Y36站，台北市長蔣萬安（右）趨前握手迎接。記者曾吉松／攝影
行政院院長陳建仁（右五）上午前往松山車站，視察東環段路線中的 Y36站，了解東環段規劃進度，台北市長蔣萬安（右六）等人在台上一起合影。記者曾吉松／攝影
行政院院長陳建仁（右五）上午前往松山車站，視察東環段路線中的 Y36站，了解東環段規劃進度，台北市長蔣萬安（右六）等人在台上一起合影。記者曾吉松／攝影

捷運環狀線 蔣萬安

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