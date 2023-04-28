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蔡總統：明年續撥千億挹注勞保基金 確保穩健運作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡總統上午在總統府接見112年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬。中央社
蔡總統上午在總統府接見112年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬。中央社

蔡英文總統今天表示，勞保是政府辦的保險，也是勞工朋友重要支柱，行政院已經承諾明年會繼續撥補1000億元，過去的政府沒有撥補，如今做出這些努力，是希望勞保的財務能夠穩健，勞保也能夠穩健運作下去。

蔡總統上午在總統府接見112年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬致詞表示，不論是在疫情期間或者疫後復甦階段，各行各業的勞工朋友都在不同崗位上發揮自己的力量，讓台灣的經濟能夠持續發展，社會能夠不斷地進步。

蔡總統指出，謝謝今年有好幾位得獎者，致力促進低碳材料與製程的研究，也推動綠能科技進展，還有許多人從事公共設施行業，包括供水、供電、電信、公共運輸，用專業以及經驗讓供應系統穩定運作，也為社會帶來安定的力量。

蔡總統說，過去幾年來政府持續推動勞工權益及保障的成果，第一，調漲了基本工資，有助於整體薪資的增加，今年元旦起再次提高基本工資到2萬6400元，時薪也提高到176元，這是她上任以來連續7年的調漲。

蔡總統表示，第二，不只是加薪也幫大家減稅，5月是報稅季，今年綜所稅4大標準扣除額也都有提升，像是薪資所得特別扣除額以及身心障礙特別扣除額都調高了7000元。

蔡總統指出，第三，提供更好的福利，為受職災的勞工朋友進行傷病診治、復健以及復工，像是職業傷病診治專責醫院，職災職能復健專責醫院都已經在今年正式上路。

蔡總統說，為了鼓勵男性能夠分擔更多的家庭責任，政府也修改了法規，讓男性可以申請育嬰留職停薪，育嬰留職停薪的津貼在原來的6成之上，再由政府全力補助到8成，透過這樣的制度希望提供年輕父母更多支持，為大家分擔育兒照顧的責任。

勞保 蔡英文

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