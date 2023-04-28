處理烏干達學生淪學工案怠失 監院糾正苗栗縣政府

中州科大涉嫌讓烏干達學生當學工。監察委員王美玉、王幼玲、葉大華今天表示，苗栗縣政府處理此案廢弛職務，損害台灣國際聲譽，且未及時追究涉案人員行政違失責任，有嚴重怠失，監院已通過糾正苗栗縣政府。

三位監委說明，針對該案，監院18日已通過彈劾苗栗縣政府勞青處處長彭德俊、副處長涂榮輝、勞青處勞工服務科長楊文東以及勞資關係科長李明芳，並在26日通過調查報告及糾正案，糾正苗栗縣政府。

三位監委指出，苗栗縣政府勞青處對社會矚目的中州科大烏干達籍學生工讀廠商，涉有讓學生嚴重超時工作每月高達190小時，淪為學工及積欠工資等明顯違反勞動法令規範的違失，竟然更換調查人員並限縮調查的方式，逕行認定廠商無違法事實顯然廢弛職務，怠失非常明確。苗栗縣政府甚至不予提供偵辦此案的彰化縣專勤隊所需的雇主調查筆錄、外僑出勤紀錄及裁處文書等資料，還回覆無違反就服法及勞基法。

三位監委表示，彰化地檢檢察官寄望苗栗縣政府行政調查相關企業後，能取得烏干達留學生在事業單位工作的完整出缺勤、薪資紀錄等，未料苗栗縣政府相關主管竟完全無視已公諸媒體的資料，以不知輿情和沒有看電視為由，違背事實認定，足見苗栗縣政府治理有嚴重怠失並明顯包庇廠商。

三位監委說，涉及此案的人力仲介長期自由出入苗栗縣政府勞青處，甚至在此案行政調查期間，還可以關說官員餽贈禮品，勞青處風紀敗壞，違反廉能政風。而勞動部未積極督促苗栗縣政府重啟調查，及於地方政府以臨時人員擔任外籍移工的查處工作也長期違反規範，也應確實檢討改善。