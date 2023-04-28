波頓訪民進黨「聚焦國安議題」羅致政：雙方有許多共識

美國前國家安全顧問波頓今天上午拜訪民進黨中央黨部，政策會執行長羅致政、副秘書長楊懿珊、國際部主任謝佩芬、副主任邱雯莉共同接待，雙方針對國防外交、國際情勢、面對威權主義、全球民主團結等議題進行友好深度交流。羅致政表示，要代表黨主席賴清德、秘書長許立明感謝波頓遠道而來，表達對於台灣民主的友好與支持。

謝佩芬表示，波頓曾於美國總統川普和小布希時期，分別擔任國家安全顧問及美國駐聯合國大使，多次在國際社會為台灣發聲，為台美友好關係建樹良多，民進黨表示誠摯地感謝。

羅致政受訪表示，沒有提到美國國內政治問題，選舉問題沒有提到，但是倒是有關心台灣選舉議題，分析一些未來可能走向，多數仍聚焦如何因應區域安全局勢，應該採取什麼樣作為，如何面對中國對這個區域的威脅，彼此在會中看法多數一致，也討論到台灣如何整合，在印太強化的安全合作當中，扮演角色。

【中央社／台北28日電】

前美國國家安全顧問波頓今天拜會民進黨，民進黨政策會執行長羅致政會後表示，感受到波頓對印太地區和平穩定的憂慮，雙方對於台灣扮演維繫區域和平穩定的角色和責任有一致看法；這場深度對話，讓他對台美友好關係感到樂觀與期待。

民進黨今天發布新聞稿表示，前美國國家安全顧問約翰．波頓（John Bolton）上午拜訪民進黨，身兼民進黨政策會執行長的立委羅致政、民進黨副秘書長楊懿珊、國際部主任謝佩芬、國際部副主任邱雯莉共同接待。

民進黨表示，雙方針對國防外交、國際情勢、面對威權主義、全球民主團結等議題進行友好深度交流。羅致政代表黨主席賴清德、秘書長許立明感謝波頓遠道而來，表達對於台灣民主的友好與支持。

羅致政中午透過臉書發文表示，波頓是台灣長期堅定的美國友人，上午的談話間，感受到波頓對台灣未來的高度關心，以及對印太地區和平穩定的憂慮。

羅致政表示，很高興雙方對於情勢分析跟因應策略有許多共識，更對台灣扮演維繫區域和平穩定的角色和責任，有一致的看法。

他說，波頓明天上午將參加世界台灣人大會及台灣國家聯盟舉辦的「海內外台灣國是會議」，並發表公開演說，他很榮幸擔任與談人，相信大家會更有機會清楚了解波頓對於印太局勢的分析與主張。

羅致政表示，謝謝台灣友人波頓再次到訪台灣，早上與波頓的這場深度對話，讓他對台美友好關係感到樂觀與期待。

謝佩芬表示，波頓曾於美國川普和小布希總統時期，分別擔任國家安全顧問及美國駐聯合國大使，多次在國際社會為台灣發聲，為台美友好關係建樹良多，民進黨對此表示誠摯地感謝。