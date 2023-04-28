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將卸高市疫情指揮官 陳其邁：大家一起走過來了

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
一千多個防疫的日子，從中央到地方縣市疫情指揮中心都將畫下句點，陳其邁今早感觸良多。記者王昭月／攝影
一千多個防疫的日子，從中央到地方縣市疫情指揮中心都將畫下句點，陳其邁今早感觸良多。記者王昭月／攝影

中央疫情指揮中心至今年5月將解編，地方縣市疫情指揮中心也會同步畫下句點，高雄市長陳其邁今早談及1000多個防疫的日子，感性地說，國人同胞都非常辛苦，但大家一起走過來了，尤其一開始超前部署，成功把Alpha、Delta病毒擋下來，這個其實非常不簡單。

國內抗疫之路將放下句點，各縣市疫情指揮中心會隨之裁撤，將卸下高雄市疫情指揮中心指揮官身分的高雄市長陳其邁，感觸良多。

他說，1000多個日子對國人同胞來講都非常辛苦，但大家一起走過來了，台灣在各種不同防疫指標上，在世界可以說表現得相當不錯，很多防疫經驗也足供許多國家參考，尤其一開始超前部署，成功把Alpha、Delta病毒擋下來，其實非常不簡單。

陳其邁說，過去他和指揮中心的同有共事的經驗，1年365天幾乎都不休息，每天從早上到隔日凌晨，通宵達旦都沒休息。也因為成功擋下第一波的疫情，且是致病率、死亡率較高的病毒，才讓大家有更多的時間做後續準備，包括指揮中心、民眾都共同把這個疫情守住，因此現在已經能恢復正常的生活，但他相信，疫情指揮中心還是不會休息，還是會持續監控疫情。

陳其邁說，中重症跟死亡這部分指揮中心有制定一些工作準則，地方政府也會配合在高風險場域，守住中重症患者，尤其是長輩。但他還是提醒，打疫苗現階段還是最有效的方式，高風險的族群、高風險的場域，仍盡量要戴上口罩，一般的工作場域，假如不是具有慢性病、致病危險因子、年紀大等對象，口罩其實是可以拿下來的，即使染疫，及早到診所就醫，高雄市的診所都非常方便。

「防疫是我為人人、人人為我」，陳其邁說，防疫需要通力合作，假如大家不配合防疫措施，市民是不可能受到最好的照顧，前幾天國際非常知名的醫療期刊 Lancet有位醫師Dr.Alex Kumar來高市府，他認為高雄市的大數據，或我們的指揮中心及國民落實公共衛生的習慣，尤其在高雄能夠守住疫情，真的非常不簡單。

陳其邁說，防疫沒有誰做得好、誰做得不好，大家都很辛苦，整體來看，台灣各縣市不分藍綠，都盡了最大的努力，「我們應該要給醫護人員、防疫人員多一點鼓勵，也要謝謝他們」。

疫情 陳其邁

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