民眾黨批蔡政府近8成勞動政見未落實 籲速推最低工資法

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，指蔡政府近8成勞動政見都沒有落實，勞工政策完全禁不起檢視，不是跳票就是在跳票邊緣，籲儘速推動最低工資法、加速勞保年金改革、強化工安和勞動檢查，以保障勞工權益。

民眾黨立委賴香伶指出，勞保年金病灶是結構性擺爛下的惡果，政府應針對不同產業，設置不同勞檢標準，例如針對食品廠進行衛生、消防重點檢查；針對營造業，加強稽查安全裝備與機具使用等。

民眾黨立委邱臣遠認為，職災傷亡正在逐年增加，設立勞安部門只是第一步，未來除了提高政策落實率，各廠也需量身制定安全守則，並依照外籍移工語言、國情需要，宣導勞安教育以及在勞工入職時，加強對對工廠安全逃生路線訓練。

此外，邱臣遠指出，台灣年總工時2000小時，世界排行第四，但實質經常性薪資卻呈現負成長，造成「低薪過勞」的詭異現象，進而影響青年生育意願，衍生人口販運等眾多社會問題。呼籲政府加速立法，儘速推動延宕了7年的最低工資法，保障勞工基本的生活水準。