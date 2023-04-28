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民眾黨批蔡政府近8成勞動政見未落實 籲速推最低工資法

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）、副總召賴香伶（中）、民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨（右）今天舉行記者會，指蔡英文總統的18項勞動政見，近8成不是已經跳票，就是在跳票邊緣。 記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）、副總召賴香伶（中）、民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨（右）今天舉行記者會，指蔡英文總統的18項勞動政見，近8成不是已經跳票，就是在跳票邊緣。 記者黃義書／攝影

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，指蔡政府近8成勞動政見都沒有落實，勞工政策完全禁不起檢視，不是跳票就是在跳票邊緣，籲儘速推動最低工資法、加速勞保年金改革、強化工安和勞動檢查，以保障勞工權益。

民眾黨立委賴香伶指出，勞保年金病灶是結構性擺爛下的惡果，政府應針對不同產業，設置不同勞檢標準，例如針對食品廠進行衛生、消防重點檢查；針對營造業，加強稽查安全裝備與機具使用等。

民眾黨立委邱臣遠認為，職災傷亡正在逐年增加，設立勞安部門只是第一步，未來除了提高政策落實率，各廠也需量身制定安全守則，並依照外籍移工語言、國情需要，宣導勞安教育以及在勞工入職時，加強對對工廠安全逃生路線訓練。

此外，邱臣遠指出，台灣年總工時2000小時，世界排行第四，但實質經常性薪資卻呈現負成長，造成「低薪過勞」的詭異現象，進而影響青年生育意願，衍生人口販運等眾多社會問題。呼籲政府加速立法，儘速推動延宕了7年的最低工資法，保障勞工基本的生活水準。

民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，2022年台灣企業及產業勞工工會組織率僅8％，相較於英國工會組織率23.5%、德國16.3％、日本16.7％、韓國12.5％，明顯偏低，盼政府提高工會涵蓋率，修改工會法，降低工會組織門檻，讓勞工與雇主間，增加議定勞動條件及化解勞資糾紛機制的機會，以減少不合時宜限制，促進工會組織真正自由化。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）、副總召賴香伶（中）、民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨（右）今天舉行記者會，批蔡政府近8成勞動政見未落實，呼籲儘速推動最低工資法。 記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）、副總召賴香伶（中）、民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨（右）今天舉行記者會，批蔡政府近8成勞動政見未落實，呼籲儘速推動最低工資法。 記者黃義書／攝影

民眾黨 勞保年金 薪資

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