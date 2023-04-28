考選部組織法修正草案三讀通過

立法院長游錫堃上午敲槌宣布考選部組織法修正草案三讀通過，因應當代新興趨勢進行彈性多元調整，也將公務人才招募、國家考試數位發展等列為掌理事項。

考試院提案說明指出考選部組織法前於民國83年修法迄今已近30年，為因應全球情勢變遷、人工智慧時代來臨，以及少子女化與私部門人才競爭等多面向的嚴峻考驗，並兼容提升政府治理能力與社會發展需求，國家考試也當與時俱進，擴大運用數位選才技術與國際交流，為國家選拔卓越人才。

三讀通過條文規定，考試院為辦理全國公務人員與專門職業及技術人員考選行政事宜，特設考選部。

三讀通過條文明定考選部掌理的6大事項，其中包括考選政策、制度、法規的資料蒐集、規劃、擬訂、研究發展及公務人才招募；國家考試數位發展及資通安全防護的規劃及管理；國家考試試題的編製、管理、分析及測驗技術的研究發展。