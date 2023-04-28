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雙城論壇去上海看貓熊？蔣萬安：由副市長與對岸溝通

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安今陪同行政院長陳建仁視察捷運環狀線東環段規劃情形時受訪。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安今陪同行政院長陳建仁視察捷運環狀線東環段規劃情形時受訪。記者鍾維軒／攝影

台北市長蔣萬安是否親自出席「台北、上海雙城論壇」備受關注。蔣萬安今陪同行政院長陳建仁視察捷運環狀線東環段規劃狀況時，被問到會不會想去上海動物園看熊貓，蔣萬安說，已由副市長林奕華與對岸進行聯繫溝通，雙城論壇的規劃都持續進行。

而昨日獨派團體「台灣國」理事長陳峻涵持漆彈槍到中正紀念堂瞄準蔣介石銅像開1槍遭逮，陳建仁才說要成立跨部會轉型正義，請副院長鄭文燦負責，被問到台北市要如何合作時，蔣萬安僅說「我想昨天警察局發言人對外說明，對於昨天事件依法辦理」

蔣萬安提到，其實也希望中央能盡速對於台北市一直爭取警察相關勤務繁重加給給予協助，基層警員非常辛苦，危險性高，希望中央能盡快核定，幫助基層相，照顧他們，也維持地方治安。

蔣萬安 捷運環狀線

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