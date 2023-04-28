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立法院三讀考選部組織法 納國考數位發展事項

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院今天院會三讀通過考選部組織法。 圖／聯合報系資料照
立法院今天院會三讀通過考選部組織法。 圖／聯合報系資料照

立法院院會今三讀修正通過考選部組織法案，在修法之後，考選部組織法不僅大幅精簡，以因應當代新興趨勢進行彈性多元調整，也將公務人才招募、國家考試數位發展等列為掌理事項。

考試院提案說明指出，考選部組織法最近一次修正是民國83年，距今已經將近30年，為了因應全球情勢變遷、人工智慧時代來臨，以及少子女化與私部門人才競爭等多面向的嚴峻考驗，並兼容提升政府治理能力與社會發展需求，國家考試也當與時俱進，擴大運用數位選才技術與國際交流，為國家選拔卓越人才。

考試院提案指出，為達成近年考選轉型精進策略，例如加強人才招募與大學端合作培育公務人才、加速推動國家考試數位轉型、精進試題品質與測驗技術發展等考選變革策略目標，衡酌組織架構與員額配置適切性，依中央行政機關組織基準法第38條規定，準用該法所定機關組織法規名稱、應定事項、重要職務設置、內部單位等規定，擬具修正草案。

4月17日經在場立委和官員討論後，司委會召委謝衣鳳宣布，照考試院提案通過，全案不須交由黨團協商。今天立法院院會審議，在場立委沒有提出異議，立法院長游錫坤落槌宣布考選部組織法三讀。

今天三讀通過條文規定，考試院為辦理全國公務人員與專門職業及技術人員考選行政事宜，特設考選部；並明令考選部掌理考選政策、制度、法規的資料蒐集、規劃、擬訂、研究發展及公務人才招募等事項。

三讀通過條文規定，考選部掌理事項包括公務人員考試典試、試務及業務法令的擬議和解釋；專門職業及技術人員考試的典試、試務及業務法令的擬議、解釋；其他有關考選行政事宜的政策規劃、執行及發展等。

立法院今天院會三讀通過考選部組織法。 圖／聯合報系資料照
立法院今天院會三讀通過考選部組織法。 圖／聯合報系資料照

考試院 立法院 司委會

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