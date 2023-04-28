影／助人工作者多是約聘雇人員 立委呼籲正視勞動困境

讀越高，進入職場的門檻越難，造就流浪博士，也是對高教資源的傷害，也難怪很多頂大的博士班報名人數甚至是零，因為成本的投入跟以後取得的薪資並不相當。未來8年至少40所大學退場，「淹水線」的私校老師想盡辦法到公校任教，但高階人才的需求是全球性的移動，國外學者及在國外讀書的台灣人爭奪國內大學教職。台灣的大學如何能在全球高教的賽局競爭中脫穎而出，需要政府大破大立，不要等到台灣高教真的從世界高教退場才後悔莫及。

2023-04-28 11:01