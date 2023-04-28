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影／助人工作者多是約聘雇人員 立委呼籲正視勞動困境
民進黨立委范雲、高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南、諮商心理師公會全國聯合會理事林上能、臺灣護理產業工會理事廖士婷、台灣非營利組織產業工會理事柯乾庸、政大法學院副教授林佳和等人上午一起出席「只能燃燒自己、照亮別人？五一勞動節，看見助人工作者的勞動困境」記者會，范雲指出助人工作者遇到三個困境：第一，低薪高工時，沒有加班費。第二，每年重簽約，年資沒保障。第三，人力缺口大，流動率高漲。高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南表示，很多社工都是一年一簽，沒接到案子就不續約，機構更以為不用付資遣費，呼籲雇主要求符合勞基法。諮商心理師公會全國聯合會理事林上能表示輔導老師沒有合理的編制，都是約聘雇人員，更誇張的是全大運期間，輔導老師被叫去交通指揮。
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