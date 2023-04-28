影／時力批蔡英文四大勞動政見全跳票 儘快亡羊補牢

時代力量立委邱顯智與陳椒華，上午在立法院黨團舉行「四大勞動政見全跳票！民進黨真和勞工站一起？」記者會。指蔡英文政府的勞保改革、降低工時、最低工資法制化、修工會法降門檻四大勞工政見通通跳票。邱顯智與陳椒華共同呼籲蔡政府，利用剩下最後一年的時間亡羊補牢，儘速啟動勞保年金改革，降低不合理的工會籌組門檻，訂定最低工資法和國定假日法，保障勞工最低生活水準，並還給勞工七天假。

陳椒華表示，肯定政府每年調整基本工資，但最低工資唯有法制化，才能避免審議過程淪為勞資雙方的喊價，真正保障勞工家庭的權益和最低生活水準，但草案目前還卡在行政院。

【中央社／台北28日電】

五一勞動節將至，時代力量立法院黨團今天舉行記者會檢討蔡政府勞動政見，呼籲政府儘速啟動勞保年金改革，降低不合理的工會籌組門檻，並且訂定最低工資法和國定假日法，還給勞工7天假。

時力黨團總召邱顯智、副總召陳椒華今天舉行「四大勞動政見全跳票，民進黨真和勞工站一起？」記者會。

邱顯智指出，總統蔡英文曾說「年金制度的改革，已經急迫到現在不做，馬上就會後悔」，勞動部長許銘春也提過「勞保改革，這次就算掉了烏紗帽都要做」，但蔡政府任期只剩下1年，勞保改革至今仍無進展。

邱顯智表示，單靠預算撥補不能真正解決勞保破產問題，勞保改革拖愈久，勞工受傷就愈重，而年輕世代要承擔的恐怕將沉重到難以忍受。

陳椒華則指出，副總統賴清德日前表示「民進黨一向與勞工站在一起」，令人感到時空錯亂，因為賴清德過去擔任行政院長期間，不但沒有提出「最低工資法」草案，甚至再次修改勞基法，提高加班時數上限，縮短輪班間隔，也拒絕把7天國定假日還給勞工。

陳椒華表示，時力黨團肯定政府每年調整基本工資，但唯有將最低工資法制化，才能真正保障勞工家庭的權益和最低生活水準。

陳椒華強調，蔡政府選舉時承諾說得漂亮，但7年過去，不論時代力量和民間社會如何要求，政府彷彿聽不見勞工的聲音，要求蔡政府把握時間，趕快兌現對勞工的承諾，不要選前說和勞工站在一起，選後又說一套做一套。