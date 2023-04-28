王鴻薇再揭合庫AMC醜聞「小三變副理」指陳其邁雷仲達關係匪淺

國民黨立委王鴻薇揭露合庫（AMC）醜聞，今天再與國民黨立委李德維舉行記者會指出，AMC前董事長蔡見興聘用小三當機要秘書，合庫董事長雷仲達壓下基層檢舉，雷與高雄市長陳其邁關係匪淺，兩人都是民進黨「黨校」凱達格蘭學校第一屆國家政策與領導班同學。

王鴻薇表示，雷仲達本已被內定，高升到兆豐金，因爆發這項弊案，人事令暫時不發布，雷擔任合庫董事長五年，長達四年對合庫基層員工檢舉不聞問。雷仲達今年滿70歲，根據「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」，出任年齡不應該超過65歲，且不論任期是否屆滿，年滿68歲應該要更換，民進黨把公股銀行、國營事業當成酬庸養肥貓的地方？

王鴻薇說，她昨天傍晚收到報告，108年蔡見興跟小三常雙進雙出旅館，當時有基層員工跟總行檢舉，總行竟回因要符合職業安全衛生法規定，聘任特約醫療人員，所以聘用高考護理師黃姓女子為機要秘書，怎麼後來變成副理，公司董事長出差由她負責？

王鴻薇表示，報告上寫，蔡見興在台北無置產，以友人經營的旅館為住所，黃姓女子住在同學家，同學家不方便時會於該旅館租用另一間房，「雖有兩人共同進出旅館照片，但旅館房間眾多，無法判斷兩人有不正常男女關係」。 還有，為了方便黃女路途中向蔡見興報告公務，會利用座車接送黃女。王鴻薇質疑，這種離譜理由可以給出？

王鴻薇表示，陳其邁與雷仲達關係匪淺。陳其邁擔任代理市長時，把雷仲達從中央銀行挖去當高雄市財政局長，雷跟陳是凱達格蘭學校第一屆國家政策與領導班的同學。

李德維說，民進黨執政弊端叢生，王鴻薇提供的報告應該雙掛號寄給行政院長陳建仁，看看陳的溫暖堅韌內閣，「堅」已經快變成姦情的「姦」，這是中華民國政府官員該有的作為嗎？包含王鴻薇在內，所有國民黨團委員都會繼續揭弊，相信相關問題只是冰山一角，所有公務體系或民間的朋友看到不公不義而有冤，如同雷仲達這樣的行徑，歡迎來爆料，只要有所依據，一定言所當言。