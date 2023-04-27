主持中央災防會議 鄭文燦指示預做旱災準備

行政院副院長鄭文燦今主持「中央災害防救委員會議」，指示經濟部預做旱災相關準備，讓供水更穩定，降低民生及產業衝擊；內政部應運用公私協力，提升執行國際人道救援效能與量能；農委會應提升禽場軟、硬體生物安全措施，減少疫情擴散可能，並從防災角度規畫糧食安全儲備，及早因應各項民生物資調節。

鄭文燦下午在會中聽取災害防救基本計畫、汛期防災整備應變作為、台灣國際人道救災經驗、高病原性禽流感防治及因應作為等報告，並指示行政院災害防救辦公室應強化各項涉及關鍵基礎設施的防災管理內容，以利各級政府遵循。

針對經濟部「汛期防災整備應變作為」報告，鄭文燦表示，氣候變遷導致汛期規模、樣態多所變化，坡地災害風險也隨之增加，請各相關單位在汛期前完成防汛整備工作，並請各目的事業主管機關加強督導落實執行。

此外，應持續向民眾宣導正確防災觀念，以充分瞭解既有防（災）汛設施，有其設計的保護條件限制，一旦災害超出設計標準，即可能致災，並提早公告相關防災因應措施，以利民眾提前準備。

鄭文燦指出，台灣水庫大部分在日治時期建造完成，當時水庫功能的設計，已與目前需求不同，除了考量灌溉需求外，也需兼顧民生與工業用水，因此水庫管理必須與時俱進。鑑於近年來我國旱災災情頻仍，水利署應預做規畫準備，以降低乾旱對民生及產業的衝擊，讓供水更穩定。

針對內政部「台灣國際人道救災經驗－以土耳其震災為例」，鄭文燦指出，此次國際救援行動非常成功，除讓世界看見台灣，也拉近土耳其與台灣的距離。

農委會報告「高病原性禽流感防治及因應作為」後，鄭文燦表示，雖然國內專家會議已決定暫不施打禽流感疫苗，但仍請農委會與各單位合作，持續提升禽場軟、硬體生物安全措施，減少疫情擴散的可能；另針對已發生疫情的禽場，務必做好清潔消毒，並嚴格執行禽舍清空28天及環境監測合格後始得復養規定。

鄭文燦說，此次禽流感造成全球性雞蛋短缺現象，農委會應從防災角度規畫糧食安全儲備，例如針對雞蛋短缺預做專案進口準備、適時啟動調節釋出措施、協助業者將傳統開放式禽舍升級為密閉式環控禽舍等，以提升國內蛋雞產業韌性，同時應兼顧生產者及消費者保護，建立標準作業流程，及早因應各項民生物資調節。