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監察院糾正劣質陸製快篩流市面 薛瑞元、吳秀梅、王必勝口徑一致

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
大鑫資訊進口富樂快篩因為生產地問題引發喧然大波，衛福部食藥署坦承EUA時，沒要求廠商出具查廠報告。記者曾吉松／攝影
大鑫資訊進口富樂快篩因為生產地問題引發喧然大波，衛福部食藥署坦承EUA時，沒要求廠商出具查廠報告。記者曾吉松／攝影

監察委員蘇麗瓊、王麗珍、蔡崇義今天表示，去年國內爆發中國製劣質快篩試劑流入市面事件，食藥署疏於強化EUA審查機制，且漠視連續產品異常的警訊，監察院提出糾正，並要求議處食藥署相關失職人員。衛福部長薛瑞元、食藥署署長吳秀梅皆於晚間回應。

三位監委指出，食藥署輕忽美國相關單位已連續發布關於「○○Flowflex」快篩試劑已有中國製偽冒品流通之警訊，除未通知關務署以強化邊境查驗作業外，亦疏於強化審查機制，竟續率予核准另家業者所提「同款」試劑之專案輸入許可，又從未追查該試劑流向並抽驗其安全與效能，任該問題試劑四處流竄，導致國內於去年6月爆發劣質快篩試劑事件，危及民眾健康安全。

監委表示，台北海關在去年3月就查驗到不良快篩試劑，卻未對於另家公司所提「同款」快篩試劑之報關提升查驗強度，全數放行25筆報單，最終未能及時防堵中國製劣質快篩試劑流入國內，亦有欠妥，將督促關務署檢討改善。

對於監察院的糾正，衛福部長薛瑞元表示，尚未看到監察院來公文，由於並不清楚詳細糾正內容，尚無法處理，但接到報告後會進行處置。吳秀梅也說，還沒有收到公文，「等收到文再處理」。衛福部次長王必勝也未有正面表態，僅表示收到糾正文之後再行回應。

快篩試劑 食藥署 監察院

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