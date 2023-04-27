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鼓勵從事防救災教育 內政部增訂表彰辦法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長林右昌。中央社
內政部長林右昌。中央社

為提升全民防救災意識及災害應變能力，內政部今在部務會報通過「風災震災火災爆炸火山災害全民防救災教育表彰辦法」草案，明定各級政府對從事災防教育工作，具有傑出貢獻或顯著功勞的公、私團體或個人，應公開表揚，盼鼓勵各界廣為宣導防救災意識，降低災害損失。

內政部表示，去年6月15日修正發布的「災害防救法」第60條，授權由各災害中央業務主管機關訂定相關表彰辦法。

此次新訂的辦法，主要針對內政部業管的各項災害，規範各級政府對於轄內政府機關（構）、公民營事業機構、災害防救團體、志願組織及個人，協助全民防救災教育推廣，包含運用公、私有閒置空間或建築物設置防救災教育設施、擔任防救災教育志工、提供經費或資源協助等作為，訂定審認標準予以表揚鼓勵，以提升各類場所、相關設施及人身安全。

內政部表示，新訂辦法也考量目前各級政府，多已訂有相關災害類別的防救災團體或人員表揚規定，因此，設有相當彈性條款授權，讓既定類別防救災表揚活動程序，無需經大幅變更即可順利續行。「風災震災火災爆炸火山災害全民防救災教育表彰辦法」，將完成法制作業程序後，發布施行。

內政部 爆炸 意識

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