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法參議院友台小組主席李察訪台 蔡總統明天接見

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
法國參議院副議長暨友台小組主席李察日前到立法院拜會，將在明天與蔡英文總統會面。本報系資料照
法國參議院副議長暨友台小組主席李察日前到立法院拜會，將在明天與蔡英文總統會面。本報系資料照

法國參議院副議長暨友台小組主席李察訪團正在台灣進行訪問，總統府今天表達誠摯歡迎，蔡英文總統將在明天上午接見，雙方將就台法經貿合作、印太區域安全、民主自由人權等議題深入交換意見。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，此行為李察在2015年、2018年及2021年之後，第四度訪問台灣；這也是繼上週法國國民議會友台小組主席博多黑來訪後，兩周內再度有代表法國民意的參議院接連組團訪台，充分展現法國兩院對台法深厚友誼的高度重視。

Kolas表示，李察是台灣在法國的重要夥伴，除積極推動台法國會交流，在2021年更領銜提出「支持台灣參與國際組織工作之決議案」，並由法國參議院首度通過友台決議；蔡總統也於同年李察訪台時，頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰李察對促進台法友好關係的卓越貢獻，並感謝他對台灣的堅定支持。

Kolas 指出，期待透過更多的合作交流，讓台灣與理念相近的民主夥伴，持續深化友好連結，持續深化在各領域的合作夥伴關係。

法國 總統府發言人 Kolas

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