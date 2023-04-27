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不面對勞保年改朱立倫批民進黨「擺爛 」 勞部：持續蒐集意見

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
國民黨黨主席朱立倫（圖中）今出席國民黨智庫國政基金會記者會。記者程遠述／攝影
國民黨黨主席朱立倫（圖中）今出席國民黨智庫國政基金會記者會。記者程遠述／攝影

國民黨智庫、國家政策研究基金會今針對勞動政策舉行記者會。國民黨主席朱立倫民進黨最會「擺爛」，只想把勞工問題放著不管，例如5年後面臨破產的勞保基金，民進黨都不面對，國民黨主張第一步要舉行國是會議，邀朝野、政府民間、勞資方等一起討論，共同面對尋找解方。

對此，勞動部回應，關於外界關切的勞保財務問題，勞動部透過相關作為，維持勞保制度運作，除由政府撥補外，也透過逐步調高費率，積極強化納保、投保薪資查核及給付審查機制等作為，確保制度穩定運作。至於外界意見，考量制度調整攸關涉及千萬勞工權益，勞動部將持續蒐集、溝通各界意見，凝聚共識，讓勞保永續、世世代代勞工都領得到。

除了批評民進黨政府在勞保年改議題擺爛，國政基金會執行長柯志恩也提及，現在台灣也面臨年輕人高失業率、高齡人口的勞動參與率低等問題 。

勞動部說，勞動部自2019年至2022年跨部會共同推動「投資青年就業方案」，已協助75萬名青年順利就業，青年失業率已有改善；2022年15至29歲青年失業率為8.38%，為金融海嘯以來最低，20至24歲青年失業率已從98年金融海嘯期間14.67%的高峰，於2022年降至12.36%。

勞動部說，勞動部針對在校、離校及在職青年協助職涯探索及體驗，協助青年職涯規劃；結合雇主提供工作崗位訓練，提升個人技能；透過多元就業通路促進媒合，並運用就業促進津貼，排除就業障礙，使其順利接軌職場。去年計協助20萬名青年就業，後續也將規畫推動投資青年就業方案第二期，聚焦各界關注的青年職涯發展、人才供需落差、促進青年就業、優化青年薪資及鼓勵青年投入正職工作等五大核心議題，提出具體因應對策。

此外，勞動部自2020年12月推動「中高齡者及高齡者就業促進法」迄今，勞參率分別較施行前（2020年11月）成長1.85個百分點及0.77個百分點，增加23萬4千名勞動力。勞動力發展署已成功推介中高齡者及高齡者40萬1745人次就業。依主計總處最新統計，今年3月中高齡者勞參率66.05%，首次突破66%，高齡者勞參率也持續上升至9.89%；中高齡者及高齡者勞動力已突破506萬人，也較10年前同期增加83.8萬人，顯見勞動狀況正逐年好轉。

勞動部表示，未來將針對55歲以上者研訂銀髮就業計畫，提供就業獎勵及再就業準備協助。也將依據不同年齡層就業狀況與需求規劃對應作法，包括研訂銀髮就業計畫、研發公布適合銀髮者的工作、持續於各地佈建服務據點，擴大服務網絡，並於就業中心設置銀髮專區、連結跨部會資源，開發潛在勞動力與友善及適性之職缺；訂定不同產業與職業之職務再設計服務指引，精進職務再設計服務；客製化高齡訓練專班，免費參訓等措施。

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