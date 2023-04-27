陸製劣質快篩試劑輸台疏於把關 監院糾正食藥署

監察委員蘇麗瓊、王麗珍、蔡崇義今天表示，去年國內爆發中國製劣質快篩試劑流入市面事件，食藥署疏於強化EUA審查機制，且漠視連續產品異常的警訊，不但從未通知海關，也從未抽檢該問題試劑的安全與效能等情，監察院提出糾正，並要求議處食藥署相關失職人員。

三位監委指出，食藥署輕忽美國相關單位已連續發布關於「○○Flowflex」快篩試劑已有中國製偽冒品流通之警訊，除未通知關務署以強化邊境查驗作業外，亦疏於強化審查機制，竟續率予核准另家業者所提「同款」試劑之專案輸入許可，又從未追查該試劑流向並抽驗其安全與效能，任該問題試劑四處流竄，導致國內於去年6月爆發劣質快篩試劑事件，危及民眾健康安全。

三位監委表示，綜觀2022年3月1日美國美國食品藥物管理局發布「DO NOT Use Certain ACON Flowflex COVID-19 Tests」警訊、同年1月9日及4月15日美國ACON Laboratories, Inc都早已公告Flowflex Home Test有偽冒品並宣達真偽品辨識方法之訊息；雖當時國內正處COVID-19疫情流行之際，民眾急需快篩試劑等防疫物資，該署有儘速核准專案輸入許可之必要，但核准後未思積極配套措施，除從未通知關務署以強化邊境查驗外，亦從未追查該試劑流向並抽驗其安全與效能，確有怠失。

三位監委指出，在海關查驗方面，關務署雖已將報關人、進出口廠商等有不良紀錄者納為風險因子，以提升查驗等級，但仍輕忽納稅義務人或報關人常會以不同公司行號進口相同貨物之漏洞，導致台北關在去年3月就查驗到不良快篩試劑，卻未對於另家公司所提「同款」快篩試劑之報關提升查驗強度，全數放行25筆報單，最終未能及時防堵中國製劣質快篩試劑流入國內，亦有欠妥，將督促關務署檢討改善。