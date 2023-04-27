馬英九訪希臘遭矮化 馬辦：主辦方再致歉、已改「馬總統」

前總統馬英九受邀參加德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)，現正訪問希臘，由於論壇官網馬英九頭銜數度出錯，前總統馬英九辦公室今發文表示，繼希臘總統對馬英九表示歉意後，昨主辦單位也再度向馬英九致歉，稱因會議已開始人手不足，可能無法即時更正官網，而昨晚在馬出席的現場，皆特別保留席位，並標註「President Ma」。

德爾菲經濟論壇官網馬英九頭銜從台北前總統被改為台灣前總統後，現為「前台北領導人」。

前總統馬英九辦公室表示，馬英九當面向應邀致詞的希臘總統Katerina Sakellaropoulou 女士以及論壇創辦人Symeon G. Tsomokos 先生反應稱謂問題，希臘總統對此表示歉意（we are sorry about this），也表示會請主辦單位更正（correct）。

而希臘總統致歉後，昨晚德爾菲論壇現場於馬前總統的保留座椅上，工作人員已緊急用手寫加上「President Ma」。

馬辦表示，對於官網尚未調整，主辦單位也再度向馬前總統致歉，因為會議已經開始人手不足，可能無法即時更正，主辦單位在馬前總統出席的現場，皆特別保留席位，並標註「President Ma」，希望馬前總統能體諒。

馬辦並指出，昨晚論壇的晚餐會上，各國政要及學者請教馬英九對台海看法，馬英九表示，台灣不會是烏克蘭，兩岸過去在2008到2016年他執政期間也曾被譽為史上最和平、繁榮、穩定，也是兩岸之間最有善意的時期，「大家可以保持關注，但不用過度擔心。」

馬辦也提到，在昨晚餐會開始前，馬英九與德國前總統Christian Wulff在會場外巧遇，兩人在馬英九擔任台北市長時就認識，Christian Wulff看到馬英九一行人經過時驚呼「Mr. President！」並主動趨前致意，兩人相談甚歡半小時，待晚餐會開始後才各自入座。