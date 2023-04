馬英九訪希臘遭矮化 馬辦：主辦方再致歉、已改「馬總統」

前總統馬英九受邀參加德爾菲經濟論壇(Delphi Economic Forum),現正訪問希臘,由於論壇官網馬英九頭銜數度出錯,前總統馬英九辦公室今發文表示,繼希臘總統對馬英九表示歉意後,昨主辦單位也再度向馬英九致歉,稱因會議已開始人手不足,可能無法即時更正官網,而昨晚在馬出席的現場,皆特別保留席位,並標註「President Ma」。

德爾菲經濟論壇官網馬英九頭銜從台北前總統被改為台灣前總統後,現為「前台北領導人」。

前總統馬英九辦公室表示,馬英九當面向應邀致詞的希臘總統Katerina Sakellaropoulou 女士以及論壇創辦人Symeon G. Tsomokos 先生反應稱謂問題,希臘總統對此表示歉意(we are sorry about this),也表示會請主辦單位更正(correct)。

而希臘總統致歉後,昨晚德爾菲論壇現場於馬前總統的保留座椅上,工作人員已緊急用手寫加上「President Ma」。

馬辦表示,對於官網尚未調整,主辦單位也再度向馬前總統致歉,因為會議已經開始人手不足,可能無法即時更正,主辦單位在馬前總統出席的現場,皆特別保留席位,並標註「President Ma」,希望馬前總統能體諒。

馬辦並指出,昨晚論壇的晚餐會上,各國政要及學者請教馬英九對台海看法,馬英九表示,台灣不會是烏克蘭,兩岸過去在2008到2016年他執政期間也曾被譽為史上最和平、繁榮、穩定,也是兩岸之間最有善意的時期,「大家可以保持關注,但不用過度擔心。」

馬辦也提到,在昨晚餐會開始前,馬英九與德國前總統Christian Wulff在會場外巧遇,兩人在馬英九擔任台北市長時就認識,Christian Wulff看到馬英九一行人經過時驚呼「Mr. President!」並主動趨前致意,兩人相談甚歡半小時,待晚餐會開始後才各自入座。