獨派闖中正紀念堂朝銅像開槍！ 陳建仁：盡快完成轉型正義

獨派團體「台灣國」屢次要求移除蔣介石銅像，今更發動「槍擊蔣介石銅像」行動，手持漆彈槍到中正紀念堂攻擊蔣介石銅像，當場遭憲兵及便衣警察壓制逮捕。對於外界關心中正紀念堂轉型進度，行政院院長陳建仁受訪時表示，行政院已成立中正紀念堂轉型專案小組，將透過政府、民間的持續討論，做出比較好的決定，行政院會盡快完成。

今早發生的獨派攻擊蔣介石銅像事件，讓外界再關心起中正紀念堂轉型進度。陳建仁今出席五一全國模範勞工頒獎典禮前受訪表示，「推動轉型正義會報」已決定由行政院副院長鄭文燦擔任召集人，成立中正紀念堂轉型推動中案小組，由跨部會、相關學者專家共同討論，透過政府、民間的持續討論，做出比較好的決定，讓轉型正義能夠推動。

陳建仁強調，去除威權象徵、彌平社會傷痕、重建社會互信，都是我們最重要的目標，行政院會盡快完成。