馬英九赴希臘稱謂遭變被酸 藍委嗆綠：成為中共同路人

前總統馬英九出席希臘「德爾菲經濟論壇」擔任講者，不過馬前總統的稱謂多次遭到更改，民進黨對此冷嘲熱諷。國民黨立委賴士葆今（27）日表示，蔡政府不羞愧自己成為中共同路人，理直氣壯說三道四，總統蔡英文不是呼籲要團結對外嗎？

賴士葆說，馬英九出席希臘德爾菲經濟論壇的稱謂，從「台北前總統」、「台灣前總統」、「前領導人」，這樣的更迭過程，執政黨除了訕笑譏諷之外，有發揮蔡英文在許多公開演講一再呼籲各政黨要團結一致對外的精神嗎？

賴士葆批評，搞不清狀況的行政院長陳建仁甚至說，名稱改來改去絕大多數人會取消演講，原來蔡政府外交遇到挫折就採取龜縮的態度，令人驚訝憂心蔡政府如此怯懦，完全不思在困境中突圍。後來馬英九親自交涉，希臘總統致歉說會更正，改稱「總統先生」。

賴士葆提到，副總統暨民進黨主席賴清德日前說國民黨的國家認同精神分裂，後來對這樣的說法道歉。賴士葆舉例證明蔡政府對代表國家稱謂是如何錯亂，例如2020年時，監委林文程與陳菊巡查行政院，竟然提出要調查馬英九執政時以「中華台北」名義和觀察員身分參加WHA年會，涉及出賣國家主權。

賴士葆指出，林文程的鬧劇除了對監委職權的角色認知混亂，一時不察，忘了蔡英文在2016年派林湊延以同樣的名稱出席世衛大會，2021東奧運動會蔡政府也是以「中華台北」名義派運動員參加，蔡政府的雙重標準已經到昏聵的地步。

賴士葆總結，當馬英九的職稱被矮化綠營奚落，蔡政府竟不覺得羞愧自己瞬間變成中共同路人，還理直氣壯說三道四，蔡英文不是呼籲說要團結對外嗎？