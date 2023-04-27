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黃重諺稱美軍火商訪台帶軍工股漲 藍委：勿引發誤解

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府副秘書長黃重諺今（27）接受「震傳媒」專訪，表示台灣過去兩週，國內和軍工產業相關的股票都突然拉上來。圖／震傳媒提供
總統府副秘書長黃重諺今（27）接受「震傳媒」專訪，表示台灣過去兩週，國內和軍工產業相關的股票都突然拉上來。圖／震傳媒提供

由25家美國軍火商組成的代表團，預計5月初訪台。總統府副秘書長黃重諺今（27）接受「震傳媒」專訪，他提到，與其說訪團是來推銷，更像是來訪商，台灣過去兩週，國內和軍工產業相關的股票都突然拉上來。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，不要引發投資人的誤解；國民黨立委賴士葆說，操作不宜會帶動炒股風波，不得不慎。

曾銘宗認為，股票市場會提前反映消息面跟產業面，既然黃重諺提到了，這兩週相關產業的（股票）都拉上來，那麼到底是反映消息面？還是產業未來發展前景可期？或是有人藉機炒作股票？恐怕黃重諺要講清楚，不要引發一般投資人的誤解。

詢及黃重諺相關公開說法是否涉及帶頭炒股和法規問題，曾銘宗認為，「所以要點到為止」，重點是不要引發散戶、投資人的誤解，造成投資人的損失，有些重大負面影響，這樣就不好，他也很難說黃有沒有違法。

國民黨立委賴士葆聽聞黃重諺說法，直批「太誇張了！」他說，美國一直叫台灣買軍火，我方不斷喪失空優，我方最想要的F-22、F-35，美方就是不賣，甚至交貨延期，本來要交給我方的飛機因俄烏戰爭而延期，所謂「台美關係堅若磐石」卻是我方不斷買美國武器。

賴士葆說，其他部分美方沒有幫助到我方，例如我方參與世界衛生大會（WHA），美方沒有幫助，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）也沒有，自由貿易協定（FTA）也沒有，21世紀台美貿易倡議目前也無看見實質東西。包括總統蔡英文日前過境美國，雖被稱貴賓，但總體我方得到的是虛的。至於黃提到軍工業的股價拉升，根本是在講風涼話。

詢及黃重諺說法是否會給市場錯誤訊息，讓外界以為台灣跟軍工有關股票要開始發展？賴士葆回應，「當然會」，在戰爭時期，軍火工業相對蓬勃，股票漲意料之內。操作不宜的話，會讓人家有不正常的連結，會帶動炒股風波，不得不慎。

黃重諺 美國 賴士葆

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