馬紹爾群島44周年國慶 外交部次長田中光率團訪問

我國太平洋友邦馬紹爾群島共和國於5月1日慶祝44周年國慶，外交部指出，為彰顯我國對台馬邦誼之珍視，並持續深化兩國合作夥伴關係，蔡英文總統指派外交部政務次長田中光為特使，代表中華民國（台灣）政府及人民於4月27日率團前往馬國祝賀。

外交部今發出新聞稿表示，今年適逢我國與馬國建交25周年，特使田中光在訪問馬國期間，將參加馬國國慶相關慶祝活動，也將主持兩國建交紀念酒會、拜會馬國總統柯布亞（David Kabua）、外交暨貿易部長柯布雅（Kitlang Kabua）、國會議長凱迪（Kenneth Kedi）等馬國政、商各界領袖，並舉辦台馬商機座談會，就兩國各項合作及共同關切議題廣泛交換意見。

外交部指出，馬紹爾群島共和國為我國在太平洋地區的友邦，兩國於1998年建交至今，邁入第25年，邦誼穩固友好，馬國政府歷來堅定支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，並與我國長期在基礎建設、公衛醫療、氣候變遷、潔淨能源、資通訊、農漁業、教育、文化、婦女賦權等領域合作密切且成效良好。