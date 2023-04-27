緬懷蔣經國遠見 郭台銘：2024是拚經濟與拚政治之爭

今天是前總統蔣經國113歲冥誕，鴻海創辦人郭台銘今在臉書發文緬懷，表示他今在台中與青年對談時，也深深地向經國先生鞠躬，他認為2024總統大選是拚經濟與拚政治之爭，中華民國可靠經濟與科技走向世界，請大家「給郭台銘機會」，會為台灣找到下一個50年的護國神山。

郭台銘今在台中東海大學舉辦講座，他臉書發文表示，蔣經國是中華民國有史以來最好的總統，他今年一月曾拜會並捐款予蔣經國基金會，以表達自己對蔣經國的緬懷與欽佩。

郭台銘指出，正是蔣經國50年前的遠見，發展半導體，才有今天的護國神山，更是蔣經國開啟自由化，台灣才能走出一條不同於大陸的民主道路，民主動能可化為經濟成果，而經濟發展，亦能反過頭來鞏固民主的成就。

郭台銘表示，副總統賴清德日前將2024總統大選定位為民主對決專制，但對他而言，卻是「拚經濟與拚政治之爭。」

郭台銘強調，在他與青年學子座談中，他想讓所有年輕人知道，蔣經國對台灣貢獻，以及正確的國家政策，可以給下一代什麼樣的未來，中華民國可以靠經濟與科技走向世界，蔣經國做到，也因此被緬懷。

郭台銘並說，幾十年前台灣的年輕人去柬埔寨、東南亞，是去創業當老闆，幾十年後孩子去柬埔寨、東南亞，卻很可能是去做詐騙、當車手人頭，遺憾的是，目前執政黨和其總統候選人沒告訴民眾，台灣接下來50年的未來和主要發展是什麼，「只想拚選舉、顧自己的政治利益」，讓台灣產業缺乏整體性的思考方針。

郭台銘喊話指出，請給郭台銘一個機會，追循蔣經國，找到台灣下一個50年的護國神山、創造台灣第二次的經濟奇蹟，帶給年輕人一個和平、繁榮、清廉的未來。