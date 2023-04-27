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我駐巴西外交官墜樓 遺孀：權力鋪天蓋地壓得我窒息

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我駐巴西外交官墜樓 遺孀：權力鋪天蓋地壓得我窒息

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
王之化「滿七」之日，北市議員應曉薇（右）公布遺孀俞惠敏（左）對外發言影片。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
王之化「滿七」之日，北市議員應曉薇（右）公布遺孀俞惠敏（左）對外發言影片。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台灣駐巴西聖保羅辦事處組長王之化3月在住處墜樓，家屬控訴生前被處長馮光中要求核銷不明款項、遭職場霸凌等。而今日正好是王之化「滿七」，北市議員應曉薇今公布遺孀俞惠敏對外發言影片，俞說王之化不惜粉身碎骨也要捍衛清白，在這49天感受到權力重量鋪天蓋地，壓得她幾乎快窒息，不知道還要過幾個49天才能討公道，相信會有應果報應。

「你在那邊都好嗎？」俞惠敏對亡夫喊話，並表示他不惜粉身碎骨，也要捍衛自己清白，抬頭仰望蒼天，天人永隔，王跟隨上帝去天堂，安插輕盈的翅膀，應該從此不再沈重，而獨自留在人間的她，在這49天中，感受到權力重量鋪天蓋地而來，壓得她幾乎要窒息。

俞惠敏說，原來權力之所以讓人瘋狂追逐，是因為可以那麼輕易的「要風得風、要雨得雨」，更可以輕易的讓人生不如死，「雖然我日夜呼吸都痛，都仍相信因果報應」，或許在今生、或許在來世，或許生生世世無盡輪迴，那堅持邪惡的撒旦是絕對長不出天使的翅膀。

俞惠敏表示，經過49天，王之化圓滿羽化升天，而究竟還要再等待多少個49天，才能幫王之化討回人間公道？雖然上帝帶走王之化，卻也送給自己那麼多天使，陪伴一起勇敢對抗撒旦的猖狂，在暗夜裡守候黎明的曙光。

「你在天上一定要好好的，我在人間也一定會好好的。」俞惠敏最後說，謝謝所有關注這件事的每位天使，真心感謝，謝謝。

王之化 應曉薇 巴西

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