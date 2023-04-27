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「有買股票就知道」 黃重諺：美軍火商訪台 軍工股齊漲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府副秘書長黃重諺表示，25家美軍火商訪台，國內軍工概念股近兩周齊漲。圖／取自震傳媒直播
總統府副秘書長黃重諺表示，25家美軍火商訪台，國內軍工概念股近兩周齊漲。圖／取自震傳媒直播

25家美國軍火商組成的代表團，預計5月初訪台。總統府副秘書長黃重諺今天接受「震傳媒」專訪時表示，與其說訪團是來推銷，更像是來訪商，以台灣來講，過去兩個星期，國內和軍工產業產業相關的股票，突然都拉上來。黃也特別說明，有買股票的就知道，但自己並沒有買股票，是從財經角度看此議題。

黃重諺指出，美國國防承包商訪台這件事，應該交給財經版會比較清楚。今年以來全球軍工產業有受到關注，其實都是股市題材，

黃重諺表示，主要反映兩件事情，第一、俄烏戰爭後很多國家開始覺得要強化一下，因此全球國防工業開始受到新一波注目；第二、和美中貿易戰有關係，民主國家正在尋求安全的關鍵零組件。

黃重諺說，與其貼上是來賣軍火，坦白講，軍售這件事情本來就有程序，且大家最後都看得到為什麼需要、為什麼買；與其說來推銷，更像是來訪商。

黃重諺舉例，以台灣來講，過去兩個星期，國內和軍工產業產業相關的股票突然都拉上來，從軍用通訊、軍用機殼、軍規電腦，「明基、宏碁之類」，在到抗紅外線布料。

主持人黃光芹問，是否有份相關報告。黃重諺回應，只要長期從蔡總統的重大政策，就可以看到為什麼這些國家需要不是中國製造的零組件，所以都急著做這件事情，例如美國企業家馬斯克的spaceＸ公司，也曾在疫情期間曾來台訪商。

黃重諺表示，從馬斯克開始，和這一次訪團，主要希望和台灣爭取重要關鍵零組件如何供應，甚至討論有無機會合作生產，就一個國家的國防佈局，這是好事。

黃重諺 黃光芹

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