國民黨團為護海公投發聲 批蔡政府切斷人民聲帶

關乎四接的「基隆護海公投」，基隆市府宣布進入第二階段公民連署，遭行政院發函撤銷。國民黨立法院黨團今（27）日舉行記者會，台北市議員李彥秀批評，沒收基隆市民公投，等把市民綁起來，切斷人民聲帶；國民黨立委李德維說，內政部長林右昌任基隆市長時，積極推動公投，但後續卻將責任推給中選會，讓基隆人不解。

李彥秀說，公投是直接民權的表達，民進黨錯誤的能源政策造成火力全開，第三、第四、第五天然氣接收站破壞海洋。民進黨蠻橫專制，沒收基隆市民的公投，等於是把基隆市民的手綁起來，把人民的聲帶切斷，蔡政府錯誤的能源政策造成全台灣缺電，這是事實。

李彥秀表示，地方自治條例第19條明定地方自治事項，白紙黑字寫得非常清楚，林右昌難道看不懂中文字，還要函轉中央？因為林右昌非常清楚，他卸任後將輾轉高位。林右昌、中選會主委李進勇都曾擔任過基隆市長，喝基隆的水，現在是吸基隆人的血，換位子換腦袋。她喊話副總統暨民進黨主席賴清德，如果2024是民主跟專制的選擇，執政傲慢的政府沒收人民直接民權的表達，不是傲慢嗎？

國民黨立委李德維表示，基隆護海公投原本是林右昌任基隆市長期間積極推動，但是到了中央擔任內政部長之後，將責任推給中選會，再由行政院撤銷公投案，這讓基隆人相當不解與憤怒。

李德維表示，基隆發電廠火力全開的問題，環團提出台電購買預算暴增2.66倍，讓根本就是打臉蔡政府高喊「節能減碳」。基隆人要用公投表達對電廠擴建的疑慮，公投當然是有其必要，這關連到地方環保、漁業生態，以及環境保護，這就是地方自治事項，中央政府不應該粗暴閹割基隆人所提出的護海公投。國民黨團會持續為基隆人發聲，捍衛地方自治權。