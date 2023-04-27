台巴邦交透警訊？外交部：巴拉圭應珍惜與台灣的關係

我國南美洲友邦巴拉圭將於4月30日舉行總統大選，由於反對黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）對於台巴外交關係存有疑慮，透露斷交警訊。外交部發言人劉永健今表示，提醒巴拉圭珍惜與台灣的關係，不要輕信中國華而不實的承諾，並強調，將於巴國總統大選後，無論誰當選，都將與巴國新政府攜手深化合作。

在台灣與宏都拉斯斷交之後，即將在4月30日舉行總統大選的南美洲唯一友邦巴拉圭也透露斷交警訊，尤其在野黨候選人艾里格里一再表態與台斷交的想法，日前並向媒體表示，認為台灣沒有為巴拉圭做出相同程度貢獻，強調「台灣必須認同巴拉圭為了這段關係所做的犧牲並予以補償，這樣才公平。」艾里格里進一步表示，對於當選後是否繼續維持與台灣的外交關係，他尚未做出決定。

由於巴國總統大選選情激烈，引發國內憂心再發生斷交，外交部今舉行例行記者會，劉永健針對媒體提問表示，台灣和巴拉圭關係長年密切友好，高層互訪頻繁、人民交流密集，近年來雙邊貿易關係也穩定成長，我國也成為巴拉圭最主要的豬肉、牛肉市場之一，台巴也共同推動農漁業、資通訊、公共建設、醫療衛生，以及社會福利、人才培育等合作計畫，成果豐碩。

劉永建表示，外交部希望，並提醒巴拉圭珍惜與台灣的關係，不要輕信中國華而不實的承諾，過去例子一再證明與中國建交的國家包含哥斯大黎加、尼加拉瓜、多明尼加等國，並未在與中國建交後，從中國市場中獲益，反而造成對中貿易的巨大逆差。

他強調，巴拉圭於舉行總統大選，無論任何政黨候選人當選，我國都將跟持續巴國新政府攜手深化合作與交流，讓對方看到我國強化雙方關係的誠意及努力。