指揮中心將解編 藍諷成綠營「類競總」：防疫亂應道歉

疫情指揮中心將於5月1日解編，國民黨今表示，三年多來防疫缺疫苗、缺快篩、缺藥品也缺整合，還發生包括校正回歸、疫苗採購合約封存，沒會議紀錄的3+11及疫情破口在萬華之說等爭議，指揮中心表現就好像執政黨的「類競選總部」，根本沒對疫情超前部署，應向大眾道歉。

國民黨今在黨中央舉行記者。國民黨文傳會副主委林家興表示，口罩、疫苗、快篩、藥物都有過因缺乏造成的亂象，政府沒有超前佈署，讓亂象更嚴重，去年蔡英文總統慶祝抗疫一千天時，美國彭博社（Bloomberg）去年6月所公布的最後一份全球防疫韌性榜單（Covid Resilience Ranking），台灣是倒數第二。

但衛福部前部長陳時中總是不願認錯，很難謙卑，只要在野或民間提出監督與建言，不是充耳不聞，就是硬拗到底，時不時還會上演「甩鍋」戲碼。

國民黨發言人楊智伃表示，要感謝在防疫期間辛苦的一線醫療人員堅守辛勞，但疫情期間衛福部及指揮中心卻當醫療人員的豬隊友，就好像執政黨的「類競選總部」，只為自身政治利益，不斷想透過包裝，掩蓋醫療人員瀕臨崩潰、迫在眉睫的勞權、安全、薪資待遇、血汗職場問題。

楊智伃指出，別忘記陳時中當時經典語錄，包括被問到確診怎麼辦時說「自主應變、「類普篩、微解封、超前部署、責任來我就扛、校正回歸」；疫情高峰被徵召選舉時說「政務官體系是自由業」等

國民黨新北市議員黃心華也表示，指揮中心卸責掩飾，超前佈署到落伍，物資都需要人民排隊，且高端疫苗和快篩連番爆出爭議，還有指揮中心幫陳時中造勢、阻擋民間採購疫苗等，這些因自身政治意識型態做出的決策，希望政府能學到教訓，未來能將傷害降到最低。

林家興表示，民進黨面對人民質疑，不但經常是問A答B，而且還「假回答、真抹黑」，「什麼時候打擊疫情變成打擊在野黨？什麼時候拚防疫變成拚政治？」，當初還敢說萬華是破口，民進黨才是台灣疫情最大的破口。

林家興指出，民進黨防疫不力的結果，就是全台灣超過千萬人染疫，接近2萬人死亡，這樣的慘烈後果，民進黨難道都不用負起責任？要求今天的終場記者會上，衛福部與指揮中心負責人都應該向全體國人同胞深刻致歉，疫後復甦還有許多工作，國民黨仍會持續為民眾把關、爭取權益。