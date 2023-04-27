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影／結束訪台行程 瓜地馬拉總統賈麥岱搭機離台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（中）24日率團來台進行4天國是訪問，今天離台，外交部長吳釗燮（左）親自到場送機。記者黃仲明／攝影
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（中）24日率團來台進行4天國是訪問，今天離台，外交部長吳釗燮（左）親自到場送機。記者黃仲明／攝影

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱24日率團來台進行4天國是訪問，今天（27日）結束行程，搭乘長榮航空BR-6班機離台，外交部長吳釗燮親自到場送機。賈麥岱總統及訪團於上午10點10分許抵達桃園國際機場B9國賓門，賈麥岱並未發表談話，僅登機前與吳釗燮擁抱，並逐一與送機人員致意後搭機離去。

賈麥岱率領訪團在台期間，25日由蔡英文總統在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎，除以國宴款待並頒贈「采玉大勳章」，同日下午蔡總統也在副總統賴清德陪同下，與賈麥岱就共同關切議題進行會晤及深入交換意見。

隨後賈麥岱前往立法院拜會院長游錫堃，獲頒「國會一等榮譽獎章」，並於議場內發表演說，賈麥岱表示，台灣跟瓜地馬拉情誼堅若磐石，中華民國是獨立國家，也是唯一且真正的中國，支持台灣參與國際組織。他強調，相較其他國家利益置於友誼之上，瓜地馬拉作為中美洲唯一友邦，立場堅定。

賈麥岱昨天（26日）上午與蔡英文總統到台中參訪華德動能科技公司的電動巴士產線，當天下午則是一同前往台北市，為首間瓜地馬拉咖啡形象館開幕，與2輛瓜地馬拉咖啡胖卡車全台走透透啟動剪綵，同日晚間由賴副總統在官邸宴請賈麥岱及訪團成員。

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（中）24日率團來台進行4天國是訪問，今天結束行程離台，外交部長吳釗燮（左一）親自到場送機。記者黃仲明／攝影
瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（中）24日率團來台進行4天國是訪問，今天結束行程離台，外交部長吳釗燮（左一）親自到場送機。記者黃仲明／攝影

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