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游淑慧就黨員意見戰李彥秀 李德維：黨提名要尊重黨員

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團今（27）日舉行記者會，台北市議員李彥秀一同出席。現場問到黨員議題，李彥秀說，黨員意見當然要尊重；國民黨立委李德維表示，民意代表被國民黨提名，尊重黨員意見非常合理。記者屈彥辰／攝影
國民黨立法院黨團今（27）日舉行記者會，台北市議員李彥秀一同出席。現場問到黨員議題，李彥秀說，黨員意見當然要尊重；國民黨立委李德維表示，民意代表被國民黨提名，尊重黨員意見非常合理。記者屈彥辰／攝影

4月25日國民黨進行港湖區立委協調會，爭取提名的台北市議員游淑慧昨在網路節目專訪中表示，台北市議員李彥秀陣營說沒有要黨員投票，又說要顧慮黨員權益跟角色，這點讓她也搞不太懂。李彥秀今出席國民黨立法院黨團記者會，黨員聲音當然要尊重。國民黨立委李德維則說，必須考慮到黨員感受，不是天天想著用全民調當作勝選依據。

李彥秀說，黨員有繳黨費，黨員聲音當然要尊重，溝通協調過程順利。黨員意見如何溝通，請市黨部做後續處理。後續用全民調是有共識的。在溝通中，她的代表人已經談得很清楚，對於民調時間，她希望是5月4、5、6日，游淑慧希望是5月7、8、9日，最後抽籤抽到游的時間。

國民黨立委李德維一旁強調，一個民意代表是被中國國民黨提名，尊重黨員意見是非常合理且正當的。現在國民黨的規定就是30%黨員投票、70%民調，這部分候選人之間有共識的話就可以採取全民調，但不代表全民調可以忽視黨員的意見想法，畢竟是國民黨提名競選民意代表或公職，必須考慮到黨員的感受，「而不是天天只想著用全民調來作為自己勝選的依據」。

民調 國民黨 李彥秀

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