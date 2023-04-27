快訊

赴緬採訪番紅花革命遭槍殺！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

張國煒批台灣不夠重視觀光、落後星國太多 觀光局回應了

校產保衛戰！專輔學校轉型突圍 南向招生扭轉退場命運

影／行政院撤銷護海公投 李彥秀痛批中央

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
行政院本月21日針對基隆市府日前通過基隆護海公投案，認定違反憲法及中央法規，依「地方制度法」規定發函將基市府的審查決定予以撤銷，要求基市府應停止執行該公民投票案後續相關作業。國民黨立院黨團書記長李德維（左）與台北市議員李彥秀（右）上午舉行記者會，痛批中央沒收基隆市民的公投。記者胡經周／攝影
行政院本月21日針對基隆市府日前通過基隆護海公投案，認定違反憲法及中央法規，依「地方制度法」規定發函將基市府的審查決定予以撤銷，要求基市府應停止執行該公民投票案後續相關作業。國民黨立院黨團書記長李德維（左）與台北市議員李彥秀（右）上午舉行記者會，痛批中央沒收基隆市民的公投。記者胡經周／攝影

行政院本月21日針對基隆市府日前通過基隆護海公投案，認定違反憲法及中央法規，依「地方制度法」規定發函將基市府的審查決定予以撤銷，要求基市府應停止執行該公民投票案後續相關作業。國民黨立院黨團書記長李德維與台北市議員李彥秀上午舉行記者會，痛批中央沒收基隆市民的公投。

李彥秀表示，公投法是人民意志，也是直接民權的表達，民進黨錯誤的能源政策造成全國的「火力全開」，錯誤的能源配比，造成第三、四、五天然氣接收站破壞海洋資源，蔡英文總統曾說要傾聽人民的聲音，如今卻沒收基隆市民的公投。

而對於當時公投送件時，林右昌要求補正，李彥秀指出，根據公投法第19條，這次公投明明屬於地方自治項目，當時的基隆市長林右昌卻還要函轉中央，痛批林右昌與中選會主委李進勇都出身基隆，「吃基隆的米、喝基隆的水，如今卻吸基隆人的血」。

公投 李彥秀

延伸閱讀

顏寬恒被以貪汙罪起訴 藍委：剛登記就出事太巧

賴清德為批國民黨精神分裂道歉 李彥秀：他才腦袋不清

保二總隊軍事訓練 李彥秀：成立保綠小警總 安綠心失民心

李彥秀建議學柯文哲多金句 蔣萬安點名留「他」就多講

相關新聞

財部全面清查 公股董總親族任職

國民黨立委王鴻薇揭露合作金庫資產管理公司（ＡＭＣ）董事長蔡見興任用親信、涉嫌修改業務內規放款，蔡見興前天請辭獲准。王鴻薇...

希臘出席論壇 馬英九反映稱謂問題

前總統馬英九到希臘參加第八屆德爾菲經濟論壇，論壇官網先稱馬為「台北前總統」，雖然經反映後一度改為「台灣前總統」，最後又改...

游淑慧就黨員意見戰李彥秀 李德維：黨提名要尊重黨員

4月25日國民黨進行港湖區立委協調會，爭取提名的台北市議員游淑慧昨在網路節目專訪中表示，台北市議員李彥秀陣營說沒有要黨員...

瓜地馬拉總統賈麥岱結束訪台行程 吳釗燮送機

瓜地馬拉總統賈麥岱24日率團來台進行國是訪問，今天上午結束行程搭機離台，並由外交部長吳釗燮送機，賈麥岱未於國賓門發表談話...

外交官冤死 應曉薇控巴西駐外處長貪瀆 與倒閉廠商簽40萬美金合約

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化3月於住處墜樓亡，家屬控訴生前被要求核銷不明款項、遭職場霸凌等，北市議員應曉薇今再爆料，處...

資安外洩頻傳 民眾黨團籲儘速推動修正草案

國內資安外洩事件頻傳，民眾黨團今天舉行記者會，指去年10月爆出全國戶役政資料被公然放在國外網站販售，至今仍沒有查明外流單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦