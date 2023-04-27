影／行政院撤銷護海公投 李彥秀痛批中央

行政院本月21日針對基隆市府日前通過基隆護海公投案，認定違反憲法及中央法規，依「地方制度法」規定發函將基市府的審查決定予以撤銷，要求基市府應停止執行該公民投票案後續相關作業。國民黨立院黨團書記長李德維與台北市議員李彥秀上午舉行記者會，痛批中央沒收基隆市民的公投。

李彥秀表示，公投法是人民意志，也是直接民權的表達，民進黨錯誤的能源政策造成全國的「火力全開」，錯誤的能源配比，造成第三、四、五天然氣接收站破壞海洋資源，蔡英文總統曾說要傾聽人民的聲音，如今卻沒收基隆市民的公投。

而對於當時公投送件時，林右昌要求補正，李彥秀指出，根據公投法第19條，這次公投明明屬於地方自治項目，當時的基隆市長林右昌卻還要函轉中央，痛批林右昌與中選會主委李進勇都出身基隆，「吃基隆的米、喝基隆的水，如今卻吸基隆人的血」。