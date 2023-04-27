外交官冤死 應曉薇爆：巴西駐外處長貪瀆 與倒閉廠商簽40萬美金合約

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化3月於住處墜樓亡，家屬控訴生前被要求核銷不明款項、遭職場霸凌等，北市議員應曉薇今再爆料，處長馮光中曾與被巴西政府勒令停業的公司簽約修繕辦事處，經費高達40萬美元，合約也無公證及翻譯，就是為了能隨意開發票核銷，批馮貪汙瀆職，還罵「你是白痴啊？外交部派白痴處長做什麼？」盼檢調、監察院能依法調查。

應曉薇今舉辦記者會公布新事證，揭露王之化被迫核銷違法廠商收據，並提供王之化遺孀俞惠敏最新聲明影像。

應曉薇表示，馮光中所找的標案廠商不僅欠稅、被告，糾紛事件幾十件，且於2018年早遭「勒令停業」，所以辦事處所簽訂合約未依照政府建議需公證，合約也未有國家翻譯社翻譯用印，聖保羅辦事處帶頭違法，質疑找被勒令停業的廠商目的為何。

應曉薇指出，所有需要馮光中簽名的文件，不是屬下代簽，就是王之化幫忙簽名，拿所有駐外人員背書，馮還私下與人談合約內容，只是手繪幾個圖片，憑廢紙合約就能向外交部請款報帳，找了被勒令停業的公司，可以開一堆發票，想報就報、想核銷就核銷，拿全台灣人的公帑開玩笑。

應曉薇提到，巴西逃漏稅罰責嚴重，台灣許多公司在聖保羅做生意皆遵從法令，從未聽過辦事處有標案、公開約廠商比價。聖保羅商業登記查詢系統完善，辦事處竟會找勒令停業廠商合作40萬美金官邸及辦公室標案，批評馮光中瀆職、貪汙。

應曉薇還說，有匿名人士4月寄信到王之化的信箱，家屬發現內容為聖保羅辦事處的巴西籍僱員與銀行經理間的對話，當時王妻已在聖保羅，馮光中竟強迫雇員隱瞞王妻在巴西，私下叫雇員與銀行經理聯繫，試圖調出王之化的帳務資料，似乎提醒「小心馮光中可能再栽贓」

律師吳威廷表示，聖保羅辦事處採購要符合政府採購法規範，過程必須公開公正，承辦人員有相對應責任，禁止不當利益輸送等，判斷上要有專業能力，希望外交部能提供資料給檢調，才符合不預設立場的主張。

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