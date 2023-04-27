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外交官冤死 應曉薇爆：巴西駐外處長貪瀆 與倒閉廠商簽40萬美金合約

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市議員應曉薇今舉辦記者會公布新事證，揭露王之化被迫核銷違法廠商收據。記者鍾維軒／攝影
北市議員應曉薇今舉辦記者會公布新事證，揭露王之化被迫核銷違法廠商收據。記者鍾維軒／攝影

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化3月於住處墜樓亡，家屬控訴生前被要求核銷不明款項、遭職場霸凌等，北市議員應曉薇今再爆料，處長馮光中曾與被巴西政府勒令停業的公司簽約修繕辦事處，經費高達40萬美元，合約也無公證及翻譯，就是為了能隨意開發票核銷，批馮貪汙瀆職，還罵「你是白痴啊？外交部派白痴處長做什麼？」盼檢調、監察院能依法調查。

應曉薇今舉辦記者會公布新事證，揭露王之化被迫核銷違法廠商收據，並提供王之化遺孀俞惠敏最新聲明影像。

應曉薇表示，馮光中所找的標案廠商不僅欠稅、被告，糾紛事件幾十件，且於2018年早遭「勒令停業」，所以辦事處所簽訂合約未依照政府建議需公證，合約也未有國家翻譯社翻譯用印，聖保羅辦事處帶頭違法，質疑找被勒令停業的廠商目的為何。

應曉薇指出，所有需要馮光中簽名的文件，不是屬下代簽，就是王之化幫忙簽名，拿所有駐外人員背書，馮還私下與人談合約內容，只是手繪幾個圖片，憑廢紙合約就能向外交部請款報帳，找了被勒令停業的公司，可以開一堆發票，想報就報、想核銷就核銷，拿全台灣人的公帑開玩笑。

應曉薇提到，巴西逃漏稅罰責嚴重，台灣許多公司在聖保羅做生意皆遵從法令，從未聽過辦事處有標案、公開約廠商比價。聖保羅商業登記查詢系統完善，辦事處竟會找勒令停業廠商合作40萬美金官邸及辦公室標案，批評馮光中瀆職、貪汙。

應曉薇還說，有匿名人士4月寄信到王之化的信箱，家屬發現內容為聖保羅辦事處的巴西籍僱員與銀行經理間的對話，當時王妻已在聖保羅，馮光中竟強迫雇員隱瞞王妻在巴西，私下叫雇員與銀行經理聯繫，試圖調出王之化的帳務資料，似乎提醒「小心馮光中可能再栽贓」

律師吳威廷表示，聖保羅辦事處採購要符合政府採購法規範，過程必須公開公正，承辦人員有相對應責任，禁止不當利益輸送等，判斷上要有專業能力，希望外交部能提供資料給檢調，才符合不預設立場的主張。

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應曉薇揭露我國駐巴西聖保羅辦事處長馮光中與被政府勒令停業的廠商簽下40萬美金的修繕官邸與辦事處的合約。記者鍾維軒／攝影
應曉薇揭露我國駐巴西聖保羅辦事處長馮光中與被政府勒令停業的廠商簽下40萬美金的修繕官邸與辦事處的合約。記者鍾維軒／攝影

王之化 應曉薇 貪汙

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