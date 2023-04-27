資安外洩頻傳 民眾黨團籲儘速推動修正草案

國內資安外洩事件頻傳，民眾黨團今天舉行記者會，指去年10月爆出全國戶役政資料被公然放在國外網站販售，至今仍沒有查明外流單位；資通安全管理法現有條文不夠明確，風險評估標準也缺乏詳細規範，呼籲政府補足法規缺口、落實風險評估，才能預防類似案件一再發生。

民眾黨立委吳欣盈指出，資訊安全維護可分「計算機和資料網路」（Information Technology，IT）和工業控制系統的「操作和程序控制」（Operational Technology，OT）兩大面向，但現行資通安全管理法多偏重於IT，未就OT予以明確規範。

吳欣盈表示，做好資通安全才能和國際接軌，指歐盟一般資料保護規則（GDPR）同時對個資和資通安全進行嚴密規範，適用範圍涉及歐盟公民的所有廠商。

吳欣盈指出，台灣與歐盟經貿往來密切，數位發展部做為資通法主管機關，目前為止還停留在修法意見徵集階段，遲遲沒有提出具體草案；若不加緊腳步，恐將嚴重影響台灣競爭力。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，去年發生的資安外流事件，如今尚未查明外流單位和源頭，可見「資安缺口超過半年都沒有堵上」，政府機關可能存在資安系統被入侵卻不自知的問題。

邱臣遠質疑，內政部長林右昌在調查結果出爐前就斷言「百分之百不是內政部流出」，是否只是為了粉飾太平。現行資通安全管理法沒有詳細規範風險評估標準，缺乏風險評估導致執行上產生邏輯矛盾。

邱臣遠指出，詳細劃分主關機關的責任與義務也是落實法規重要的一環，民眾黨團推動「資通安全管理法第三條及第七條條文修正草案」，呼籲朝野齊心即早通過，唯有防堵現行資安不足，才能提升提升台灣資通產業競爭力。

民眾黨立委陳琬惠認為，資安風險逐漸從IT領域外溢到OT領域，近年OT領域攻擊事件大增，尤以供應鏈攻擊最為常見；不僅影響企業生產和營運，也直接影響國家基礎設施安全，呼籲政府必須高度重視這樣的威脅。

陳琬惠認為，政府應協助企業建立「零信任架構」（Zero Trust）安全機制，簡單來說，就是「永不信任，始終驗證」，透過持續驗證與控管，最小化潛在風險。