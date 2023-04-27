影／個資外洩不能忍 民眾黨籲速修訂資通法

去年爆出國內戶役政資料被公然放上國外網站販售，至今無法確定外流單位，民眾黨立委邱臣遠、吳欣盈和陳琬惠今呼籲政府補足法規缺口及落實風險評估，才能預防類似案件一再發生。

邱臣遠表示，數位發展部應該更有作為，目前《資通安全管理法》現有條文不夠明確，無詳細規範風險評估標準，導致執行上產生邏輯矛盾，民眾黨團盼推動「資通安全管理法第三條及第七條條文修正草案」，防堵現有資安不足，才能提升提升台灣資通產業競爭力。