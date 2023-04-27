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影／個資外洩不能忍 民眾黨籲速修訂資通法

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國內資安外洩案件頻傳，民眾黨立委邱臣遠（左起）、吳欣盈和陳琬惠今呼籲政府補足法規缺口及落實風險評估，才能預防類似案件一再發生。記者潘俊宏／攝影
國內資安外洩案件頻傳，民眾黨立委邱臣遠（左起）、吳欣盈和陳琬惠今呼籲政府補足法規缺口及落實風險評估，才能預防類似案件一再發生。記者潘俊宏／攝影

去年爆出國內戶役政資料被公然放上國外網站販售，至今無法確定外流單位，民眾黨立委邱臣遠吳欣盈陳琬惠今呼籲政府補足法規缺口及落實風險評估，才能預防類似案件一再發生。

邱臣遠表示，數位發展部應該更有作為，目前《資通安全管理法》現有條文不夠明確，無詳細規範風險評估標準，導致執行上產生邏輯矛盾，民眾黨團盼推動「資通安全管理法第三條及第七條條文修正草案」，防堵現有資安不足，才能提升提升台灣資通產業競爭力。

吳欣盈表示，資訊安全維護可分為「計算機和資料網路」（Information Technology，IT）與工業控制系統的「操作和程序控制」（Operational Technology，OT）兩大面向，現行《資通安全管理法》多偏重於IT，未就OT予以明確規範，希望《資通法》修正草案參考新加坡《網路安全法2018》及經濟部標檢局CNS66243標準，完備OT規範。

國內資安外洩案件頻傳，民眾黨立委邱臣遠（左起）、吳欣盈和陳琬惠今呼籲政府補足法規缺口及落實風險評估，才能預防類似案件一再發生。記者潘俊宏／攝影
國內資安外洩案件頻傳，民眾黨立委邱臣遠（左起）、吳欣盈和陳琬惠今呼籲政府補足法規缺口及落實風險評估，才能預防類似案件一再發生。記者潘俊宏／攝影

邱臣遠 民眾黨 數位發展部 資安 個資 吳欣盈 陳琬惠

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