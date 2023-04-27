影／個資外洩不能忍 民眾黨籲速修訂資通法
去年爆出國內戶役政資料被公然放上國外網站販售，至今無法確定外流單位，民眾黨立委邱臣遠、吳欣盈和陳琬惠今呼籲政府補足法規缺口及落實風險評估，才能預防類似案件一再發生。
邱臣遠表示，數位發展部應該更有作為，目前《資通安全管理法》現有條文不夠明確，無詳細規範風險評估標準，導致執行上產生邏輯矛盾，民眾黨團盼推動「資通安全管理法第三條及第七條條文修正草案」，防堵現有資安不足，才能提升提升台灣資通產業競爭力。
吳欣盈表示，資訊安全維護可分為「計算機和資料網路」（Information Technology，IT）與工業控制系統的「操作和程序控制」（Operational Technology，OT）兩大面向，現行《資通安全管理法》多偏重於IT，未就OT予以明確規範，希望《資通法》修正草案參考新加坡《網路安全法2018》及經濟部標檢局CNS66243標準，完備OT規範。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言