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羅文嘉被控原住民保留地蓋民宿 原民會：沒有不法事實

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁／台北即時報導
民進黨前秘書長羅文嘉。本報系資料照
民進黨前秘書長羅文嘉。本報系資料照

台灣民眾黨立委陳琬惠日前指控，民進黨前秘書長羅文嘉知法玩法，在原住民保留地蓋豪宅經營民宿，原民會副主委鍾興華今天表示，從現行法律制度來看沒有不法的事實，至於是否屬於脫法行為則要由司法調查確認。

立法院內政委員會今天審查「殯葬管理條例」、「原住民身分法」、「姓名條例」部分條文修正草案等案，陳琬惠質詢時詢問，行政院為何要在2022年提出「原住民族保留地管理利用條例」草案。

鍾興華說明，目前實務上時常聽到非法買賣保留地的脫法行為，而且最高法院在2019年裁定此類脫法行為均屬無效，因此原民會將現行的「辦法」提升為「條例」，希望能夠有效管理土地政策。

陳琬惠再問，如果立法院三讀通過該條例，保留地是否可以設定地上權、典權、農育權或抵押權給非原住民，鍾興華則說，目前的草案是規定不可以，只有金融機構、原住民地區的合作社才是可以設定的對象。

陳琬惠提及，羅文嘉日前在臉書發文提到，「陳先生早在2008年就擁有該土地，水牛到2015年才承租農育權，怎麼會說是人頭或借名登記呢？」，請問原民會是否接受羅文嘉的說法。

鍾興華表示，這個案子經過原民會的了解，從現行法律制度來看，「目前應該是沒有不法的事實」，由於該名陳姓民眾是原住民，法律明定對於財產權的使用可以這樣處理，所以目前尚無不法，至於是否屬脫法行為，由於涉及人民之間的契約事實，可能還是要由法院來做確認。

陳琬惠質疑，桃園市政府說「111年3月29日土地所有權人確定是原住民，土地所有權人跟民宿都是同一所有權人擁有，符合規定」，不過土地所有權人、民宿起造人、所有權人都不是羅文嘉，這家民宿卻是羅文嘉在經營，這不是借名登記是什麼。

鍾興華說明，這個案子可能要交由司法調查來了解情況，就目前的法律上來看是跟原民會有關係，希望未來能夠杜絕這樣的情況再度發生。

陳琬惠強調，這間民宿的價格非常不便宜，希望立法院趕快修正「原住民族保留地管理利用條例」，原民會不要因為羅文嘉就轉彎，應該要繼續好好推進條例，鍾興華則說，「謝謝委員，請委員支持我們的法案」。

原住民 羅文嘉 陳琬惠

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