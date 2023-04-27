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影／藍營總統徵召誰？郭台銘：我跟侯兄弟登山 團結挺勝出者

聯合報／ 記者余采瀅林佩均／台中即時報導
國民黨熱門徵召總統參選人之一的郭台銘，今天上午到東海大學演講。記者余采瀅／攝影
國民黨熱門徵召總統參選人之一的郭台銘，今天上午到東海大學演講。記者余采瀅／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘今天上午到東海大學演講，現場學生爆棚。面對徵召參選議題，郭台銘說，他跟新北市長侯友宜是兄弟登山，在國民黨主席朱立倫領導下，大家都有重視，無論誰勝出，一定盡全力團結、支持勝出的人，贏得2024年的總統大選

郭台銘今天在台中趴趴走，上午在東海大學舉辦演講，200位場內名額，第一天就秒殺。會前郭接受聯訪，媒體提問，若5月中旬國民黨徵召侯友宜參選總統，是否認為自己被吃豆腐？郭台銘表示，他跟侯是兄弟登山，在朱立倫帶領下，這段時間公平競爭，在各自領域內提出對台灣願景的看法，爭取所有年輕與中間選民。

郭台銘提醒兩個看法，第一，台灣未來要變成甚麼未來？要變成亞洲的彈藥庫？還是亞洲的科技庫？第二，在這樣未來之下，我們看到韓國總統到美國投資，不買武器，台灣總統雖然不能到美國，但他可以過境，他可以到美國圖書館演講等，他可以帶領很多中小企業過境外交。

郭進一步指出，如果到美國投資，將台灣產業帶出去，例如台中有很多精密機械加工自動化產業鏈，相信美國眾院議長的區域也需要很多工作機會，他如果投資一個產業鏈，台灣產業鏈可以拓展到美國，就像韓國可以這樣做，台灣為何不行？因為台灣是談政治、買武器，但台灣除了政治跟武器以外，還有很多科技產品，這就是未來的投資。

若國民黨徵召侯友宜參選，郭台銘重申，在朱領導下，大家都有重視，無論誰勝出，一定盡全力團結、支持勝出的人，贏得2024年的總統大選。

郭也提到，年輕人是國家、社會與科技的未來，沒有年輕人就沒有未來，「我們辛苦半天就是為了他們」，所以他要多花點時間跟年輕人在一起，今天要與東海大學學生演講。

國民黨熱門徵召總統參選人之一的郭台銘，今天上午到東海大學演講。記者余采瀅／攝影
國民黨熱門徵召總統參選人之一的郭台銘，今天上午到東海大學演講。記者余采瀅／攝影
國民黨熱門徵召總統參選人之一的郭台銘，今天上午到東海大學演講。記者余采瀅／攝影
國民黨熱門徵召總統參選人之一的郭台銘，今天上午到東海大學演講。記者余采瀅／攝影

2024大選 總統大選 郭台銘 侯友宜

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