公視法修法今逐條審查 關鍵條文都送政黨協商

歷時13年未修正的公視法，修正草案今上午進立院教委會逐條審查。但關鍵條文如鬆綁公視捐贈經費上限(第二條)、降低董監事選任門檻(第十三條)與國際及多元族群頻道法制化等(第十條)，因立委意見不一、未達共識，統統送政黨協商。

此次修法共計修正條文17條，包括鬆綁公視捐贈經費上限、降低董監事選任門檻、國際及多元族群頻道法制化，以及回歸財團法人法規範等皆有修訂條文。

其中行政院版第十三條草案規定，公視基金會設董事會，置董事十一人至十五人。由立法院推舉十一名至十五名社會公正人士組成公共電視董事、監察人審查委員會。由行政院提名非員工代表董事、監察人候選人，提交審查委員會經全體委員三分之二以上之同意後，送請行政院院長聘任。此一條文爭議多年，院版較現今版本減少董監事人數、降低審查委員同意門檻，立委意見落差大。

立委萬美玲、鄭正鈐認為，門檻的問題應該回到人選的問題，如果人選能獲社會廣泛認同，四分之三的同意門檻並不是問題。張其祿表示，四分之三門檻造成公視的發展多年停滯。鄭正鈐表示，希望在召開審查委員會之前能召開公聽會，並可供公民提問，增加公民參與的機會。

立委張廖萬堅表示，行政院版本是尊重本屆公視董監事會的修法建議，下修董監事人數和門檻比例，希望不用政治考量將此事複雜化。立委范雲甚至提出門檻下修到二分之一的版本，但同意三分之二的院版。