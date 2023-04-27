快訊

欣羨長榮有它？張國煒：我只有遺產啊 還不見得拿得到

離譜！竹北天坑吃掉一輛車 特斯拉遭殃整輛掉進洞

NBA／灰熊沒出局！雙星轟64分退湖人延長戰線

公視法修法今逐條審查 關鍵條文都送政黨協商

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
歷時13年未修正的公視法，修正草案今上午進立院教委會逐條審查。記者陳宛茜／翻攝
歷時13年未修正的公視法，修正草案今上午進立院教委會逐條審查。記者陳宛茜／翻攝

歷時13年未修正的公視法，修正草案今上午進立院教委會逐條審查。但關鍵條文如鬆綁公視捐贈經費上限(第二條)、降低董監事選任門檻(第十三條)與國際及多元族群頻道法制化等(第十條)，因立委意見不一、未達共識，統統送政黨協商。

此次修法共計修正條文17條，包括鬆綁公視捐贈經費上限、降低董監事選任門檻、國際及多元族群頻道法制化，以及回歸財團法人法規範等皆有修訂條文。

其中行政院版第十三條草案規定，公視基金會設董事會，置董事十一人至十五人。由立法院推舉十一名至十五名社會公正人士組成公共電視董事、監察人審查委員會。由行政院提名非員工代表董事、監察人候選人，提交審查委員會經全體委員三分之二以上之同意後，送請行政院院長聘任。此一條文爭議多年，院版較現今版本減少董監事人數、降低審查委員同意門檻，立委意見落差大。

立委萬美玲、鄭正鈐認為，門檻的問題應該回到人選的問題，如果人選能獲社會廣泛認同，四分之三的同意門檻並不是問題。張其祿表示，四分之三門檻造成公視的發展多年停滯。鄭正鈐表示，希望在召開審查委員會之前能召開公聽會，並可供公民提問，增加公民參與的機會。

立委張廖萬堅表示，行政院版本是尊重本屆公視董監事會的修法建議，下修董監事人數和門檻比例，希望不用政治考量將此事複雜化。立委范雲甚至提出門檻下修到二分之一的版本，但同意三分之二的院版。

門檻 公視 行政院

延伸閱讀

警察擴編受軍訓？ 立委質疑是「準陸軍」訓練

國防部除檢討待遇 立委：也需認知各項吸引人才的重要因素

侯友宜、郭台銘之爭 鄭正鈐：期待國民黨盡速推出人選

國民黨拚重返執政、立委連任 鄭正鈐今完成提名登記

相關新聞

財部全面清查 公股董總親族任職

國民黨立委王鴻薇揭露合作金庫資產管理公司（ＡＭＣ）董事長蔡見興任用親信、涉嫌修改業務內規放款，蔡見興前天請辭獲准。王鴻薇...

希臘出席論壇 馬英九反映稱謂問題

前總統馬英九到希臘參加第八屆德爾菲經濟論壇，論壇官網先稱馬為「台北前總統」，雖然經反映後一度改為「台灣前總統」，最後又改...

影／能整合郭台銘、柯文哲？侯友宜：同心齊力

新北市議會今總質詢，市長侯友宜今赴議會備詢，被問及若被徵召，是否有信心整合鴻海集團創辦人郭台銘？還有民眾黨主席柯文哲有可...

公視法修法今逐條審查 關鍵條文都送政黨協商

歷時13年未修正的公視法，修正草案今上午進立院教委會逐條審查。但關鍵條文如鬆綁公視捐贈經費上限(第二條)、降低董監事選任...

北市失業率升是年輕人不急找工作？ 勞動首長的誤解才要捏冷汗

台北市議員林延鳳日前在台北市議會質詢，指出去年下半年疫情趨緩後，北市25-29歲年齡層失業率「不降反升」，且高達8.1%，為六都最高，甚至過去3年每半年一次的調查，北市有5次都是六都之冠。但北市勞動局長高寶華一席「台北市工作機會多，家庭經濟條件較好，.....不急著找工作」分析，完全誤解失業率定義，遑論改善失業問題。...

陳致中解職 藍議員：聽媽媽的話還是要有成年人判斷

前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中判刑定讞面臨解職，這已是陳第二度因遭判刑被解除民代職務。陳致中今天未接聽電話，綠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦