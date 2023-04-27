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馬英九當面向希臘總統反映稱謂 綠委批大內宣有失身分

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
前總統馬英九當面向希臘總統卡特琳娜反應稱謂問題，卡特琳娜致歉及稱馬為「Mr. President（總統先生）」。圖／馬英九辦公室提供
前總統馬英九當面向希臘總統卡特琳娜反應稱謂問題，卡特琳娜致歉及稱馬為「Mr. President（總統先生）」。圖／馬英九辦公室提供

前總統馬英九受邀前往希臘參加「德爾菲經濟論壇」，但頭銜被標註為「台北前領袖」，被質疑矮化；馬英九辦公室昨發布新聞稿指出，馬英九在出席論壇時，當面向希臘總統薩克拉洛普魯及論壇創辦人反映稱謂問題，薩克拉洛普魯表達歉意，也表示會請主辦單位更正。民進黨立委林楚茵今天批評，馬英九大玩兩面手法，大內宣表達做到抗議，對外卻跟中國大陸唱和，有失身分。

馬英九受邀參加第8屆德爾菲經濟論壇擔任論壇講者，不過，馬英九的職銜先是被標註為「台北前總統」，經外館抗議後一度改為「台灣前總統」，但馬英九出席前夕，主辦單位又改成「台北前領袖」。

面對馬英九職稱被矮化，外交部呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估是否出席該論壇相關活動。不過，馬英九仍照常出席論壇，馬英九辦公室昨天釋出照片跟新聞稿，宣稱馬英九當面向希臘總統薩克拉洛普魯及主辦單位表達稱謂問題，獲得薩克拉洛普魯致歉。

林楚茵表示，這件事情在馬英九出發就曾呼籲，應該先把名稱確定再出席，結果馬英九還是踏入人家設計的賽局裡面，當人到現場，即便有表達抗議，也是被敷衍，這是兩面手法，對內大內宣表示做到抗議的動作，對外跟中共唱和，讓全球看到所謂的前領導人，即便不符合中華民國前任元首的稱呼，馬英九依舊接受也到場。

馬英九 希臘 林楚茵

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