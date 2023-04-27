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保二總隊軍事訓練 李彥秀：成立保綠小警總 安綠心失民心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員李彥秀今天在臉書表示，民進黨要成立保綠小警總？事事偷雞摸狗 民進黨何時才能開大門走正路？圖／引用自李彥秀臉書
國民黨北市議員李彥秀今天在臉書表示，民進黨要成立保綠小警總？事事偷雞摸狗 民進黨何時才能開大門走正路？圖／引用自李彥秀臉書

蔡政府研擬擴編保二總隊並增加軍事訓練，遭外界質疑是「警察軍隊化」，想讓警察成為「第二陸軍」。國民黨北市議員李彥秀今天在臉書表示，民進黨要成立保綠小警總？事事偷雞摸狗 民進黨何時才能開大門走正路？

李彥秀質疑，此舉不但破壞國防與警察體制，更破壞民主政治「軍對外、警對內」最基本原則，甚至建立「第二陸軍」背後真正目的是成立「保綠小警總」，「民進黨作壞事，總能找到匪夷所思的『藉口』。」

李彥秀說，以「數位中介」為名進行網路言論管制；以「全民防衛動員」為名遂行媒體調查控制；以「防止假訊息」為名讓異議噤若寒蟬；以「獨立機關」為名安插政治打手；以「政令宣傳」為名豢養網軍側翼；以「轉型正義」為名進行政治鬥爭。

政府對外國防，對內治安，都是國家安全、人民安心的根本，但蔡政府對外政策、兩岸關係荒腔走板，台海陷入前所未有的緊張，募不到足夠的兵員，就把腦筋動到延長役期，延長役期還不夠，還想將「警察軍隊化」，更被懷疑真正目的是成立「保綠小警總」，加強對人民與在野黨監控。

李質疑，目前全台從北到南發生多起重大槍擊事件，黑幫囂張、民心不安，我們的警力真的多到可以成立「第二陸軍」嗎？以台北市為例，到3月底，北市警察預算員額為8280人，但實際員額僅7811人，預算缺額高達469人，創下近年新高。人力不足、工作繁重，加速基層員警離職請調，形成惡性循環。

李彥秀批評，民進黨政府不思解決地方基層警力不足，還要擴編「保二總隊」為第二陸軍，軍警不分，破壞制度，其心可議、其行可誅！保綠小警總，安了綠心，失了民心！

李彥秀 陸軍 警察

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