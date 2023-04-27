【重磅快評】稱謂重要？出席重要？晏子早有答案

前總統馬英九應邀出席希臘「德爾菲經濟論壇」，主辦單位一改再改馬的職銜，蔡政府因此認為馬不該出席。整個過程堪稱反轉再反轉，最後是以馬當面向應邀致詞的希臘總統卡特琳娜反應稱謂問題，卡特琳娜致歉及稱馬為「Mr. President（總統先生）」落幕。這件事，也凸顯了台灣在艱困的國際情勢下，究竟稱謂重要還是席重要的根本問題。

事實上，就在藍綠為此爭執不休之時，距今兩千五百年前的春秋時期齊國大夫晏子早就給了答案。晏子出使楚國，楚王想侮辱晏子，令人在城門旁挖了口小洞，讓人帶晏子從此洞進城。晏子一句：「難道是來到狗國？」讓楚人無地自容，只好引他從大門進城。

換言之，是榮是辱，又誰榮、誰辱？不到最後，誰也說不准；更精確的說，要榮或辱，除了靠事前的爭取，只怕更重要的還是高情商與臨場應變能力。

從此來看馬英九希臘行的稱謂爭議亦然。希臘方原標示為「台北前總統」，這當然是錯誤的，但經我外館抗議後一度正名為「台灣前總統」，或有人認為這個名稱OK，殊不知也不對，就以蔡英文去年視訊參與丹麥哥本哈根民主峰會為例，她可是以「中華民國（台灣）總統」受邀，誠不知外交部是否也為馬作了同樣的爭取？

接下來，就是論壇又擅改馬頭銜為更不能讓台灣人民接受的 ｢前台北領導人｣ ，表面辱的是馬，其實更是辱了外交部與整個台灣，畢竟那可是在外館抗議之後的事呀！

面對已出發的馬，外交部呼籲馬英九在名銜未獲更正前應審慎評估是否出席；行政院長陳建仁也表示，名稱改來改去是極大不的禮貌，絕大部分人都會取消去演講。情理乍看是如此，但這是否也意味著「讓世界看見」已非優先選項，台灣又將回到過往「漢賊不兩立」的年代，只要主辦單位不給正確名稱，就一概拒出席？

馬英九選擇「直球對決」當面質問卡特琳娜，也換來各方都勉強可接受的結果；或許更讓人好奇的是，若馬對卡特琳娜投出「晏子使楚」變化球，希臘又該如何接招？