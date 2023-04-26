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尹錫悅訪美Netflix投資韓 郭：當總統訪美推台產業升級

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。本報資料照片
鴻海創辦人郭台銘。本報資料照片

鴻海創辦人郭台銘正爭取國民黨提名參選總統，郭台銘今在臉書發文表示，南韓總統尹錫悅訪美後韓國影視產業就獲Netflix投入25億美元，如果他當選總統，也會秉持「政治要服務經濟」，會利用訪美機會，帶台灣各產業鏈中小企業到美國，討論開發新產業鍊，讓台灣不只有代工，更在政府的支持下「轉型升級」。

郭台銘表示，尹錫悅帶三星電子、現代汽車等百人商業團一同赴美進行國是訪問，就科技發展、影視產業進行交流合作，相較尹錫悅訪美的計劃與成果，蔡英文總統過境美國加州時，只有去雷根圖書館演講甚是可惜。

郭台銘指出，台灣企業到美國發展往往孤立無援，從土地取得、資源整合到談判都只能靠自己，他認為政府沒有服務好納稅人，且當辛苦打拚的企業成功後，「卻會來要一杯羹，服務政治人物自己的利益。」

郭台銘說，他認為政治不應服務個人和黨派利益，為強化台、美雙方在技術的合作，他日前訪美就聚焦在人工智能、科技製造的經濟藍圖，目的就是要讓「政治能夠服務經濟」。

郭台銘表示，如果他是蔡英文總統，當時訪美就會再去矽谷，找高科技公司尤其AI公司來談，邀請他們投資這些新創公司並邀他們來台灣合作。

郭台銘並表示，未來自己當上總統，會利用過境外交的機會，帶著整合功能的外交、經濟等部會，帶領台灣的各產業鏈上中下游的中小企業，一起去美國中西部的搖擺州與鐡繡區，與當地參、眾議員討論開發新世代的工業區與自動化廠房，讓台灣的經濟實力在美國開枝散葉。

郭台銘也提及，韓國是政治服務經濟，到美國去談經濟，也獲得到美國的重大禮遇，而外交不是只有政治一條路，從經濟、科技和金融出發，台灣才能有更多與美國發展經濟科技的機會、當然就會有和平談判更多籌碼，韓國如此，台灣更應如此。

美國 郭台銘

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