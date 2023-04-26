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瓜地馬拉總統送賴清德馬雅面具 提醒帶到下一間辦公室

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今晚在台北君悅酒店宴請瓜地馬拉總統賈麥岱，賈麥岱送賴清德一副以玉石製作的馬雅古文明面具複製品。圖／總統府提供
副總統賴清德今晚在台北君悅酒店宴請瓜地馬拉總統賈麥岱，賈麥岱送賴清德一副以玉石製作的馬雅古文明面具複製品。圖／總統府提供

副總統賴清德今晚在台北君悅酒店宴請瓜地馬拉總統賈麥岱，感謝賈麥岱對中華民國台灣的友誼，希望兩國友誼長存，互相合作、彼此國運昌榮。兩人也互贈禮物，賴清德送賈麥岱排灣族琉璃珠，賈麥岱送賴清德一副以玉石製作的馬雅古文明面具複製品，並說希望賴清德放在辦公室，還要記得以後帶到下一個辦公室，也就是現在蔡英文總統那一間。

賴清德致詞時，再次代表台灣人民歡迎賈麥岱及訪團用行動支持台灣，特別是在這個關鍵時刻，顯得非常有意義。賈麥岱對台灣毫無保留的支持，讓人很感動、也非常感謝。

賴清德說，賈麥岱在立法院發表演說，經媒體報導，讓全國人民都感受到賈麥岱是位民主的勇士。「我們非常珍惜賈麥岱總統對中華民國台灣的友誼，希望兩國友誼長存，互相合作、彼此國運昌榮。」

賴清德也說明他要贈予賈麥岱的琉璃珠藝品所象徵的意涵。他指出，台灣原住民族共有16族，此一琉璃珠是排灣族所有，每顆珠子都有特別的意義。其中有一顆珍貴之珠，代表的是尊貴的情操，也象徵賈麥岱對民主自由的堅持，以及對台灣的友誼。還有一顆結盟之珠，係部落之間彼此結盟所用，象徵瓜地馬拉與中華民國台灣的結盟，共同抵抗威權主義。

賴清德說明，琉璃珠僅在排灣族結婚或結盟之間才會使用，非常珍貴，「而我們把12顆具有特別意義的琉璃珠，排列成台灣的形狀，表達對賈麥岱總統的尊敬與感激。」

隨後賈麥岱致詞時表示，真正的行動勝過千言萬語，相信透過此次訪問，能夠展現兩國間長久的聯盟與友好。此次訪台豐富的參訪行程，讓雙方政府團隊有機會在融洽的氣氛中進行交流，並使兩國在政治、經濟、文化及雙邊合作方面更加密切。

賈麥岱指出，台瓜兩國積極推動科技、經濟發展、人力資源培訓、金融財政及文化等各領域的交流。受到疫情影響，蔡總統時隔3年的第一次出訪，就選擇到瓜地馬拉進行國是訪問，就是雙邊關係密切友好的最佳佐證。他此次回訪，更加拉近彼此的關係，有助強化擴大雙邊行動。

賈麥岱也再次強調兩國近90年的邦交及兄弟情誼。他說，台瓜兩國是民主的夥伴及盟邦，對自由、人權等普世價值有相同的信念，他再次重申兩國作為民主夥伴，一定要團結合作，相信可以加強兩國的韌性，共同克服未來不同的挑戰。他也期盼藉由此次訪台，能夠進一步鞏固兩國夥伴關係，促進共榮，並持續與台灣在尋求發展民主及和平的道路上一同前進。

副總統賴清德今晚在台北君悅酒店宴請瓜地馬拉總統賈麥岱，賈麥岱送賴清德一副以玉石製作的馬雅古文明面具複製品。圖／總統府提供
副總統賴清德今晚在台北君悅酒店宴請瓜地馬拉總統賈麥岱，賈麥岱送賴清德一副以玉石製作的馬雅古文明面具複製品。圖／總統府提供

賴清德 瓜地馬拉 中華民國台灣

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