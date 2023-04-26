黃國昌控炒地皮短期海賺1.2億 林為洲：指控非事實

前立委黃國昌去年選在國民黨中央黨部前舉行記者會，指控國民黨立委林為洲涉嫌炒賣農村重劃地，短短一個月海撈1.2億元，遭林為洲提告。黃國昌昨於臉書透露收到士林地檢署不起訴處分書，直指有國民黨是台灣悲哀。林為洲對此表示，每逢選舉被惡意抹黑，黃國昌的指控內容無論是時間、金額、內容都不正確，也並非事實，且也和國民黨完全無關。

林為洲指出，這個案子是新竹縣政府在民國96年通過的，因為當時是我代表出資的人來做重劃，但是這個案子經過12年才完成，一直到了民國108年，才拿到這塊「抵費地」。

林為洲坦承後來將「抵費地」賣掉，但並非像黃國昌所說，拿到地賣出去就賺了1.2億元。林為洲澄清，做工程需要工程費、行政費，要處理釘子戶，以及協調許多周邊的事，這個案子拖了十幾年，成本也不是縣政府的公告現值，究竟哪裡來的1.2億元？

林為洲無奈表示，每次只要選舉，這件事情就被拿出來提一次，自己確實有參與過重劃，如果黃國昌覺得參與過重劃、買賣過房子就叫做炒房、做過土地開發就是炒地、買賣過股票就叫做炒股，他沒什麼意見；但從事重劃當時，他自己是無黨籍，與國民黨也沒有任何關係，請立即停止造謠及惡意抹黑。