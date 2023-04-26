快訊

下月過40歲大壽…前SBL三分球冠軍車禍驟逝 教練悲痛證實

預言台北101遭空襲？共和黨全AI生成末日影片「打敗拜登」

比去年省更多！基本生活費、免稅額皆調漲 2023報稅新制一次看

黃國昌控炒地皮短期海賺1.2億 林為洲：指控非事實

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林為洲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林為洲。圖／聯合報系資料照片

前立委黃國昌去年選在國民黨中央黨部前舉行記者會，指控國民黨立委林為洲涉嫌炒賣農村重劃地，短短一個月海撈1.2億元，遭林為洲提告。黃國昌昨於臉書透露收到士林地檢署不起訴處分書，直指有國民黨是台灣悲哀。林為洲對此表示，每逢選舉被惡意抹黑，黃國昌的指控內容無論是時間、金額、內容都不正確，也並非事實，且也和國民黨完全無關。

林為洲指出，這個案子是新竹縣政府在民國96年通過的，因為當時是我代表出資的人來做重劃，但是這個案子經過12年才完成，一直到了民國108年，才拿到這塊「抵費地」。

林為洲坦承後來將「抵費地」賣掉，但並非像黃國昌所說，拿到地賣出去就賺了1.2億元。林為洲澄清，做工程需要工程費、行政費，要處理釘子戶，以及協調許多周邊的事，這個案子拖了十幾年，成本也不是縣政府的公告現值，究竟哪裡來的1.2億元？

林為洲無奈表示，每次只要選舉，這件事情就被拿出來提一次，自己確實有參與過重劃，如果黃國昌覺得參與過重劃、買賣過房子就叫做炒房、做過土地開發就是炒地、買賣過股票就叫做炒股，他沒什麼意見；但從事重劃當時，他自己是無黨籍，與國民黨也沒有任何關係，請立即停止造謠及惡意抹黑。

國民黨立委林為洲提供文件，駁斥前立委黃國昌指控炒地皮。圖／林為洲辦公室提供
國民黨立委林為洲提供文件，駁斥前立委黃國昌指控炒地皮。圖／林為洲辦公室提供

林為洲 國民黨 黃國昌

延伸閱讀

拚總統！郭台銘下鄉竹北座談 新竹2藍委都看好這組合

再生醫療雙法將協商 林為洲：衛福部應說清楚對全民助益

為「死人骨頭」薛瑞元舌戰藍委 林為洲問：我是「死人」還是「骨頭」

林為洲不選立委先與侯友宜報告：投入總統輔選 與侯有默契

相關新聞

美前國安顧問波頓抵台 傍晚與朱立倫會面

美國前白宮國安顧問波頓今天中午抵台訪問，傍晚到國民黨中央黨部與國民黨主席朱立倫會面。國民黨中央證實兩人會面安排，但未說明...

馬英九當面反映稱謂問題 希臘總統致歉：We are sorry

前總統馬英九於希臘時間今（26）日中午出席第八屆德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)開幕式，當面...

黃國昌控炒地皮短期海賺1.2億 林為洲：指控非事實

前立委黃國昌去年選在國民黨中央黨部前舉行記者會，指控國民黨立委林為洲涉嫌炒賣農村重劃地，短短一個月海撈1.2億元，遭林為...

宴請賈麥岱 賴清德贈台灣狀琉璃珠藝品表達尊敬感激

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱明天結束訪台行程，副總統賴清德今晚宴請賈麥岱及訪團成員並致贈琉璃珠藝品，把12顆具有特別意義的琉...

賴清德：台灣面對極權主義威脅 但人民非常團結勇敢

副總統賴清德今天接見「福爾摩沙俱樂部拉丁美洲團」，他感謝成員們支持台灣的國際參與。他也表示，台灣在印太地區，直接面對極權...

國營事業預算卡關 立院要求蔡見興案5/17前提報告

立法院朝野黨團今天原定協商今年度國營事業預算案，因國民黨團要求先處理前合庫AMC董事長蔡見興案，財政部及金管會5月17日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦